Pravicová koalícia stavia do súboja o post primátora Nitry Jána Grešša

Na snímke Ján Greššo ml. ako kandidát širokej koalície strany Sloboda a Solidarita, hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, hnutia Sme rodina a strany Šanca na primátora mesta Nitra. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 11. júna (TASR) – Pravicová koalícia v zložení SaS, OĽaNO, Sme rodina - Boris Kollár a Šanca postaví do boja o kreslo primátora Nitry 37-ročného nestraníka Jána Grešša. Pravicové strany chcú vytvoriť spoločnú kandidátku aj na poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre.Ján Greššo pracuje ako projektový manažér a už druhé volebné obdobie je poslancom nitrianskeho mestského zastupiteľstva. Okrem toho je aj poslancom Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Do súboja o post primátora Nitry vstupuje s tromi hlavnými prioritami.uviedol Greššo.V rámci svojho programu sa chce zamerať na prehustenú dopravu v meste i nedostatok parkovacích miest.povedal Greššo.Na parkovanie by podľa jeho slov mala dohliadať mestská parkovacia služba, aby sa príslušníci mestskej polície mohli plne venovať bezpečnosti v uliciach Nitry, s ktorou súvisí aj dobudovanie kamerového systému.vyhlásil Greššo.Pravicová koalícia pre novembrové komunálne voľby z veľkej miery kopíruje zoskupenie, s ktorým šla pravica v Nitrianskom kraji aj do minuloročných volieb do vyšších územných celkov. Spoločný postup im vyniesol desať stoličiek v regionálnom 54-člennom parlamente. V súčasnej koalícii však nie je KDH, namiesto neho je v nej hnutie Smer rodina – Boris Kollár.povedal Greššo.Podľa slov Eduarda Hegera z hnutia OĽaNO prináša pravicová koalícia alternatívu voči súčasnému primátorovi Nitry Jozefovi Dvončovi.uviedol.Radoslav Pavelka zo SaS pripomenul, že ľudia po prebudení občianskej spoločnosti očakávajú od politikov zmenu štýlu vládnutia.skonštatoval.dodal Daniel Balko zo strany Šanca.Vytvorenie veľkej pravicovej koalície pre novembrové komunálne voľby privítala aj Eva Hudecová z hnutia Sme rodina - Boris Kollár.doplnila Hudecová.