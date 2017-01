Pravidlá pre bezúhonnosť učiteľov by mali by prísnejšie

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. januára (TASR) - Nové pravidlá pre posudzovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov pri výkone ich činnosti tak, aby aj zahladenie odsúdenia za určité trestné činy znemožňovalo ich prácu, poslanci podporujú. Členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR dnes takmer jednohlasne odobrili návrh novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch od poslancov Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Juraja Drobu a Natálie Blahovej (všetci SaS) a odporučili ho schváliť v pléne.Liberáli navrhujú, že v prípade obzvlášť závažného úmyselného trestného činu, trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania, týrania blízkej a zverenej osoby a trestného činu výroby detskej pornografie, by sa za bezúhonného nemal považovať ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené, alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený.Podľa novely sa má bezúhonnosť preukazovať odpisom z registra trestov, ktorý obsahuje aj zahladené trestné činy. Týkať sa to má aj učiteľov, ktorí už svoje povolanie vykonávajú.Na základe súčasného zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch sa za bezúhonného považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti. Bezúhonnosť sa preukazuje pred nástupom do zamestnania výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.Predseda výboru Róbert Madej (Smer-SD) upozornil, že v minulosti boli výpis aj odpisy z registra trestov dostupné rovnako, vydávali ich všetkým žiadateľom. Potom sa však vydávanie odpisov obmedzilo. "vysvetlil Madej.Jeho obava pri návrhu SaS teda je, že hypermarket bude požadovať od zamestnanca odpis, ten pôjde do registra, povie, že chce byť pedagogickým zamestnancom a že na to potrebuje odpis. Členovia výboru sa napokon dohodli, že bude vypracovaný pozmeňujúci návrh tak, že záujemca o zamestnanie v školstve príde požiadať o odpis z registra trestov s potvrdením danej školy, že sa tam o prácu skutočne uchádza.