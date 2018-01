Právnik žaluje Weinsteina za pokus zmariť vyšetrovanie znásilnenia

Weinstein *

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

SAN DIEGO 7. januára (WebNoviny.sk) - Právnik, ktorý zastupoval herečku Paz de la Huerta, podal žalobu na Harveyho Weinsteina a bývalého newyorského prokurátora. Tvrdí v nej, že dvojica sa dohodla na pláne, ktorým chceli herečku prinútiť, aby stiahla žalobu, ktorú podala na filmového producenta.Firma Tensor Law právnika Aarona Fillera zahrnula v žalobe, ktorú podala v piatok v Los Angeles, Weinsteina, jeho spoločnosť a tiež advokáta Michaela Rubina, ktorý je bývalým zástupcom newyorského okresného prokurátora pre Bronx.Filler tvrdí, že Rubin sa de la Huerte predstavil ako zástupca ženskoprávnej organizácie, no v skutočnosti bolo jeho cieľom rôznymi lsťami, vyhrážkami a vydieraním pomôcť Weinsteinovi. Herečku sa vraj snažil presvedčiť, aby zmenila právnickú firmu a stiahla žalobu, v ktorej Weinsteina vinila zo znásilnenia. De la Huerta síce vymenila právnikov, no žalobu nestiahla.Rubin obvinenia odmieta a tvrdí, že Fillera nahnevalo, že stratil klientku. „Harveyho Weinsteina som nikdy v živote nestretol," vyjadril sa s tým, že herečku kontaktoval s cieľom pomôcť jej, aby producenta zatkli. Plánuje tiež podniknúť právne kroky proti Fillerovi.Weinsteinova hovorkyňa Holly Baird sa v e-maile agentúre The Associated Press vyjadrila, že je šialené naznačovať, že by s tým Weinstein mohol mať niečo spoločné.Súčasná právnička de la Huerty Carrie Goldberg povedala, že jej klientka o žalobe nič nevie a k pravdivosti Fillerových tvrdení sa nebude vyjadrovať.Tridsaťtriročná Paz de la Huerta producenta obvinila, že ju v roku 2010 dvakrát znásilnil. S newyorskou políciou začala v tejto súvislosti komunikovať koncom októbra.* je hlavnou postavou rozsiahleho škandálu súvisiaceho so sexuálnym obťažovaním v Hollywoode. V súvislosti so sexuálnym obťažovaním sa proti nemu vyslovili desiatky žien vrátane herečiek Angeliny Jolie, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Cary Delevingne, Léy Seydoux, Salmy Hayek či Kate Beckinsale. Tie prehovorili po tom, ako v magazíne The New Yorker vyšiel článok, v ktorom zazneli na adresu Weinsteina veľmi vážne obvinenia zo strany Asie Argento, Miry Sorvino či Rosanny Arquette. Niekoľko žien vrátane herečky Rose McGowan ho obvinilo aj zo znásilnenia. Weinstein „akékoľvek obvinenia zo sexu bez súhlasu oboch strán" a možnú odvetu za odmietnutie takéhoto styku odmieta. Hollywoodskeho producenta v súvislosti s obvineniami zo sexuálneho napadnutia vyšetrujú v USA aj vo Veľkej Británii.