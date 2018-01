Pražské letisko vlani vybavilo rekordných 15,4 milióna cestujúcich

Ilustračná snímka Foto: TASR/EPA Foto: TASR/EPA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 17. januára (TASR) - Pražské letisko má za sebou rekordný rok.V roku 2017 vybavilo 15,4 milióna cestujúcich, čo bolo najviac v jeho histórii a o 17,9 % viac než v roku 2016, uviedlo v stredu Letisko Václava Havla. Dôvodmi expanzie boli nové aerolínie, nové linky a zvýšenie kapacít existujúcich letov.Pražské letisko vlani využívalo 69 aerolínií, ktoré z českého hlavného mesta lietali do 163 destinácií. Najvyťaženejšie boli linky do Londýna, za ktorými nasledovali lety do Paríža, Moskvy, Amsterdamu a Frankfurtu nad Mohanom.