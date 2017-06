Pre Blahu je dôležité, že Smer-SD hlasoval za Rezníka. Nezaujíma ho, ako hlasujú fašisti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 16. júna - Poslanec za Smer Ján Podmanický pre agentúru SITA povedal, že v klube strany Smer-SD sa dohodli na voľbe Jaroslava Rezníka za nového generálneho riaditeľa RTVS a preto predpokladá, že poslanci volili disciplinovane.Podmanický nemá pocit, že by Most-Híd postavil voľbu riaditeľa na hranu, aby sa na nej lámala budúcnosť koalície. „Išlo o tajnú voľbu, takže nevieme, ako volili ani poslanci za Smer a ani za Most,“ dodal.Jeho stranícky kolega Ľuboš Blaha verí, že Rezník v druhom kole vyhrá. Zároveň odmietol, že by Rezníka volili aj poslanci ĽS-NS. „Nešpekuloval by som. Mňa nezaujíma ako hlasujú fašisti. Pre mňa je dôležité, že Smer hlasoval za Rezníka,“ vyhlásil.Podľa predsedu poslaneckého klubu SNS Tibora Bernaťáka národniari rešpektujú výsledky volieb.