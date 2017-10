Pre Landererov park nebude nikto rúbať zdravé stromy, tvrdí R. Števčík

Ilustračné foto Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. októbra (TASR) – Vlnu nevôle a nespokojnosti zo strany obyvateľov vyvolala informácia, že by sa v blízkosti Šafárikovho námestia, kde chce bratislavské Staré Mesto vybudovať Landererov park, mali vyrúbať niektoré stromy. Staromestský starosta Radoslav Števčík v tejto súvislosti priznal, že mestská časť požiadala o výrub stromov, avšak len tých s nevyhovujúcim zdravotným stavom, náletových a nekoncepčných drevín a tých, ktoré stoja v ceste plánovaných chodníkom. Dôrazne pritom odmietol, že by mali byť odstránené zdravé stromy.uviedol pre TASR Števčík s tým, že mestská časť už v tomto roku ošetrila a orezala viac ako 30 stromov na priľahlej Alžbetínskej a Gajovej ulici. Navrhovaný výrub sa podľa neho netýka existujúcich stromových alejí, ale skôr náletových agátov, výmladkov celtisu, ktoré vyrastajú z koreňov iných stromov, niektorých ihličnanov v zlom stave, či nevhodne zvolených stromov, ktoré tam nemajú čo robiť.skonštatoval starosta, ktorý na margo viacerých druhov stromov hovorí o absolútnej nekoncepčnosti.Návrh na odstránenie niektorých stromov však zároveň vychádza aj z koncepcie riešenia chodníkov, ktoré majú byť podľa neho prirodzenou spojnicou.doplnil Števčík, ktorý je zástancom toho, že chodník má byť komunikačnou líniou a keď sa v nej niečo nachádza, treba to posunúť inam. Záväzné však pre mestskú časť bude vyjadrenie úradu v Dúbravke, ktorý o výrube rozhoduje. V prípade odsúhlasenia výrubu navrhovaných stromov však Števčík ubezpečuje, že samospráva zrealizuje náhradnú výsadbu za všetky odstránené stromy.Návrh na výrub stromov súvisí aj s vybudovaním Landererovho parku. Ten má ako akási mestská záhrada pre aktívny relax vzniknúť na ploche takmer 3000 metrov štvorcových. S prácami v rámci druhej etapy by sa mohlo podľa starostu začať na prelome októbra a novembra, podľa odhadov by mali trvať mesiac až dva. V súčasnosti sa pripravuje na podpis zmluva o spolupráci medzi mestskou časťou, hlavným mestom a súkromným partnerom. Projekt by mal stáť okolo 300.000 eur, z čoho 200.000 eur mala dať pôvodne mestská časť, otázka financií je však podľa starostu stále predmetom diskusií.Doterajšie práce vyšli mestskú časť zatiaľ na zhruba 50.000 eur. Tie pokryli náklady na odstránenie a zlikvidovanie miestami metrových betónových vrstiev pod bývalým Bistrom Kazačok. Miesto nich bol navezený zemný substrát ako podklad pre budúce trávniky. Mestská časť zároveň vyskúšala aj vysadiť lúčnu zmes, čo sa však nepodarilo. Dôvodov bolo vraj niekoľko - neskorý termín výsevu, vysoké teploty, nedostatok zrážok a holuby či mačky.odpovedal na otázku, ako chce mestská časť predísť prvému nevydarenému pokusu.