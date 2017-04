Pre nás ste majstri, znelo z tribún, Liška: Dojalo ma to

Na snímke Adam Liška zo Slovenska (vľavo) a Alexej Lipanov z Ruska v štvrťfinálovom zápase na majstrovstvách sveta v hokeji hráčov do 18 rokov Slovensko - Rusko na zimnom štadióne v Poprade 20. apríla 2017. Foto: TASR – Oliver Ondráš Na snímke Adam Liška zo Slovenska (vľavo) a Alexej Lipanov z Ruska v štvrťfinálovom zápase na majstrovstvách sveta v hokeji hráčov do 18 rokov Slovensko - Rusko na zimnom štadióne v Poprade 20. apríla 2017. Foto: TASR – Oliver Ondráš

Poprad 21. apríla (TASR) - Túžba po medaile na domácom šampionáte zostane nenaplnená. Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa s majstrovstvami sveta rozlúčili štvrťfinálovou prehrou s Ruskom. Inkasovaný gól v závere predĺženia zmrazil divákov na popradskom štadióne, ale tí sa po chvíľke spamätali a slovenských hráčov vyprevádzali mnohými povzbudivými pokrikmi. Práve fantastická podpora divákov bude jednou z najpamätnejších spomienok útočníka Adama Lišku.Liška patril na šampionáte k lídrom slovenskej ofenzívy. Turnaj napokon zakončil so ziskom šiestich kanadských bodov (2+4) v piatich zápasoch a v trojici najlepších slovenských hráčov na turnaji bol popri Martinovi Feférvárym a Martinovi Kupcovi jediný útočník. Tieto skutočnosti však boli slabou náplasťou na štvrťfinálové vypadnutie. "Náš výkon proti Rusku bol dobrý, ale počíta sa víťazstvo a my sme dnes prehrali. V hlavách sme to víťazstvo mali a sústredili sme sa na to, aby sme plnili to čo máme. Pri rozhodujúcom góle nám chýbalo aj trochu šťastia, keď Adamovi Žiakovi vypadla hokejka. Také niečo sa nestane po celý zápas a práve teraz sa stalo," mrzelo šikovného útočníka.Zápas s Ruskom opäť priniesol vysoké nasadenie slovenského tímu, ktorý sa síce viackrát dostal pod tlak, ale takisto vedel aj zatlačiť súpera. Podobné to bolo aj v predĺžení. V čase, keď sa už zdalo, že sa Rusi sústredia na ubránenie nerozhodného stavu, ktorý by po desaťminútovom predĺžení znamenal samostatné nájazdy, prišlo rozhodnutie z hokejky Kirilla Slepca. "Aj v predĺžení sme išli krok po kroku a sústredili sme sa na našu hru. Je nám aj trochu ľúto, že sme sa nedostali k nájazdom," poznamenal Liška pre TASR. Bezprostredne po zápase mal v očiach slzy. Krátko po krutej prehre nebolo jednoduché s nadhľadom zhrnúť účinkovanie Slovenska na turnaji. "Hodnotím to pozitívne. Mali sme výborných fanúšikov, ktorí nám pomáhali po celý turnaj a boli naším siedmym hráčom na ľade. Za to by som sa im chcel veľmi pekne podakovať. Je to pre mňa obrovský zážitok. Veľmi si to vážim," ďakoval Liška divákom.Tí súčasne ďakovali celému slovenskému tímu za výkony, ktoré mladíci predviedli v piatich zápasoch šampionátu. Ani v jednom herne nesklamali a v riadnom hracom čase prehrali iba prvý duel s Fínmi, aj to tesne 4:5. O tom, že slovenskí hokejisti zanechali v Poprade výborný dojem svedčal aj pokrik divákov "Pre nás ste majstri!" Vnímal ho aj Adam Liška. "Ten pokrik ma veľmi dojal. Bolo to niečo nezabudnuteľné, až sa mi tisli slzy do očí," priznal produktívny útočník, ktorý bude mať na šampionát tri hlavné spomienky. "Boli to pre nás domáce majstrovstvá, na ktorých sme vytvorili výbornú partiu a hnali nás skvelí diváci. Tieto tri veci si budem navždy pamätať," dodal Liška.