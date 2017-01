Pre počasie zrušili piatkový program vo Font Romeu

Na archívnej snímke z 21. februára 2014 akrobatické lyžiarky - zľava - Švajčiarka Fanny Smithová, Švédka Anna Holmlundová, Rakúšanka Katrin Ofnerová a Kanaďanka Kelsey Serwaová pretekajú v disciplíne skikros na ZOH v Červenej Poľane. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Font Romeu 13. januára (TASR) - Nepriazeň počasia spôsobila zrušenie piatkového programu na podujatí Svetového pohára v akrobatickom lyžovaní vo francúzskom Font Romeu. Pre silný vietor, zlú viditeľnosť a husté sneženie na trať sa neuskutočnila kvalifikácia žien v disciplíne slopestyle, kde medzi 35 štartujúcimi figuruje aj slovenská reprezentantka Zuzana Stromková.Organizátori dúfajú, že v sobotu sa už bude dať súťažiť, ženy by mali v jeden deň absolvovať elimináciu a potom osemčlenné finále. Muži stihli kvalifikáciu vo štvrtok, čaká na nich ešte finále so šestnástimi najlepšími.Stromková vo Font Romeu absolvuje prvé preteky slopestyle v sezóne SP, sústredí sa práve na túto olympijskú disciplínu, v ktorej sa chce prebojovať na ZOH 2018 do Pjongčangu.