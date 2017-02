Prebytok bežného účtu eurozóny v roku 2016 vzrástol

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Stavebná produkcia v eurozóne v decembri klesla, ale v EÚ stúpla

Frankfurt nad Mohanom 17. februára (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny zaznamenal na záver minulého roka pokles, za celý rok 2016 ale vzrástol oproti predchádzajúcemu roku o vyše 45 miliárd eur. Oznámila to dnes Európska centrálna banka (ECB).Prebytok na bežnom účte platobnej bilancie eurozóny na sezónne upravenej báze dosiahol v decembri 31 miliárd eur oproti 36,4 miliardy eur v novembri. Na jednej strane sa zvýšil prebytok v obchode s tovarom, na strane druhej ale prebytok v bilancii služieb zaznamenal pokles. Prebytok účtu primárnych príjmov klesol o viac než polovicu, schodok na účte sekundárnych príjmov sa však mierne znížil.Prebytok v obchode s tovarom dosiahol v eurozóne v decembri 31,7 miliardy eur. V predchádzajúcom mesiaci to bolo 30,8 miliardy eur. Naopak, prebytok v bilancii služieb klesol z 5,3 miliardy na 4,6 miliardy eur.Prebytok účtu primárnych príjmov klesol o vyše polovicu z 12,2 miliardy na 5,3 miliardy eur. Na druhej strane klesol schodok na účte sekundárnych príjmov, a to z 11,9 miliardy na 10,6 miliardy eur.Na neupravenej báze dosiahol bežný účet platobnej bilancie eurozóny v decembri prebytok na úrovni 47 miliárd eur, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci to bolo 40,8 miliardy eur.Podľa predbežných výsledkov za celý rok 2016 zaznamenal bežný účet platobnej bilancie menovej únie prebytok 364,7 miliardy eur. To predstavuje 3,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) eurozóny. Na porovnanie, v roku 2015 dosiahol prebytok 319,3 miliardy eur, teda 3,1 % HDP eurozóny.Stavebná produkcia v eurozóne sa v decembri oproti novembru znížila, ale v celej Európskej únii (EÚ) ďalej rástla. Informoval o tom dnes na svojej internetovej stránke európsky štatistický úrad Eurostat.Podľa predbežných údajov Eurostatu sa stavebná produkcia v regióne, ktorý platí eurom, po očistení od sezónnych vplyvov v decembri znížila o 0,2 % v porovnaní s novembrom, keď medzimesačne vzrástla o 0,9 %.V celej 28-člennej EÚ stúpol výkon stavebného sektora aj v decembri, a to medzimesačne o 0,6 % po novembrovom náraste o 0,7 %.V medziročnom porovnaní sa produkcia stavebného sektora v decembri zvýšila v eurozóne o 3,2 % a v celej únii o 1,6 %.Za celý minulý rok vzrástla produkcia v stavebníctve o 1,6 % v eurozóne, o 1,3 % v EÚ.Spomedzi členských štátov EÚ, ktoré dodali Eurostatu údaje za december, najväčší medzimesačný pokles produkcie v stavebníctve zaznamenali Rumunsko (-4,3 %), Slovensko (-3,1 %) a Bulharsko (-2,1 %), a naopak, najviac vzrástol výkon tohto odvetvia vo Švédsku (4,7 %), Poľsku (2,5 %) a v Česku a Británii (zhodne o 2,2 %).V medziročnom porovnaní najvýraznejšie vzrástla stavebná produkcia v decembri vo Švédsku (11,2 %), Holandsku (10,4 %) a Slovinsku (9,1 %) a najstrmší medziročný prepad nahlásili Rumunsko (-26,7 %), Slovensko (-18,5 %) a Maďarsko (-14,9 %).