Pred 70 rokmi sa narodil David Bowie

Na archívnej snímke z 14. septembra 1995 David Bowie vystupuje v americkom Hartforde. Vo veku 69 rokov zomrel v nedeľu 10. januára 2016 britský spevák David Bowie. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie spevákovho syna Duncana Jonesa na sociálnej sieti Twitter. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 14. septembra 1995 David Bowie vystupuje počas koncertu v americkom Hartforde. Vo veku 69 rokov zomrel v nedeľu 10. januára 2016 britský spevák David Bowie. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie spevákovho syna Duncana Jonesa na sociálnej sieti Twitter. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke zo 17. septembra 1980 David Bowie počúva počas tlačovej konferencie v New Yorku. Vo veku 69 rokov zomrel v nedeľu 10. januára 2016 britský spevák David Bowie. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie spevákovho syna Duncana Jonesa na sociálnej sieti Twitter. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 13. februára 1970 spevák David Bowie. Vo veku 69 rokov zomrel v nedeľu 10. januára 2016 britský spevák, pesničkár a skladateľ David Bowie.Bowie, ktorý sa preslávil takými hitmi ako "Fame", "Heroes" alebo "Let's Dance", zomrel v kruhu svojich blízkych po 18 mesiacov trvajúcom boji s rakovinou. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. januára (TASR) – Fanúšikovia anglického speváka, skladateľa, hudobníka a herca Davida Bowieho si dnes pripomenú nedožitých 70 rokov tohto legendárneho umelca, ktorý patrí medzi popredné osobnosti hudobnej scény druhej polovice 20. storočia. Na scéne však už rok chýba.Narodil sa 8. januára 1947 ako David Jones v londýnskej štvrti Brixton. Hudobnú dráhu začal v roku 1964, keď s priateľom zo školy založil skupinu The King Bees. Vydali singel Liza Jane, ten však nemal úspech. Aj preto v závere roka 1964 prešiel k formácii Manish Boys. V júni 1965 sa rozišli a David zakladá skupinu Lower Third. Ani tá však nevydržala dlho, rozišli sa vo februári 1966 a Bowie sa rozhodol pokračovať na sólovej dráhe. Už v apríli 1966 vydal prvý sólový singel Do Anything You Say. Ani ten sa v rebríčku nepresadil, úspech mala až skladba The Laughing Gnome z apríla 1967, ktorá sa dostala na šieste miesto singlovej hitparády. A prvý júnový deň roku 1967 vychádza na značke Deram aj debutová LP platňa, nazvaná jednoducho David Bowie.Prvý veľký úspech mu prináša druhá LP platňa Space Oddity z novembra 1969, aj ďalšia LP The Man Who Sold The World z novembra 1970 a LP Hunky Dory z decembra 1971. Tá sa dostala na tretie miesto rebríčka. V marci 1970 nahral pieseň The Prettiest Star, ktorú venoval svojej priateľke, modelke a herečke Angie Barnet, a 20. marca 1970 sa zosobášili. V máji 1971 sa im narodil syn Duncan. Manželstvo vydržalo desať rokov. V januári 1971 prichádza na prvú návštevu do Spojených štátov, pracovné povolenie na koncertné vystúpenia však nezískal. Vzbudil ale veľkú pozornosť ženským oblečením, ktoré v tej dobe nosil. Fotografiu v dámskom kostýme mal už na titulnej strane na obale LP platne The Man Who Sold The World. V januári 1973 začína prvé svetové turné.Veľký dôvod na oslavu mal v apríli 1973, keď vydal šiesty album Aladdin Sane a ten sa dostal na prvé miesto rebríčka. Prvú pozíciu mu priniesli aj ďalšie dve LP platne, Pin Ups z októbra 1973 a Diamond Dogs z mája 1974. Už mesiac predtým sa presťahoval do Ameriky, kde býval a pôsobil dva roky. V marci 1976 mal premiéru film The Man Who Fell To Earth, v ktorom hral jednu z hlavných postáv. V apríli 1976 navštívil Moskvu a od októbra 1976 pobýval pár mesiacov v Západnom Berlíne. V novembri 1976 koncertuje v Austrálii a mesiac nato v japonskej Osake.S úspechom štartuje aj 80. roky. V auguste 1980 viedol hitparádu so skladbou Ashes To Ashes, v novembri 1981 bol prvý spolu so skupinou Queen a skladbou Under Pressure. Albumy Scary Monsters (And Super Creeps) zo septembra 1980, Let's Dance z apríla 1983 a Tonight zo septembra 1984 sa dostali na prvé miesto rebríčka. Bowie bol 13. júla 1985 jedným z účinkujúcich v londýnskom Wembley na benefičnom koncerte Live Aid. V duete s Mickom Jaggerom zaspievali skladbu Dancing In The Street z repertoáru skupiny Martha & The Vandellas. Singel s touto piesňou sa dostal na prvé miesto. V máji 1989 predstavil svoju novú skupinu Tin Machine.V apríli 1992 sa Bowie znova oženil, za manželku si zobral modelku Iman. V auguste 2000 sa im narodila dcéra Zahra Jones. Bowie na čas odišiel zo scény, bývali striedavo v New Yorku a Londýne. Z jeho novšej tvorby sú štúdiovka The Next Day z marca 2013, ktorá sa v anglickom rebríčku albumov dostala na prvú pozíciu, v Spojených štátoch bola druhá, v novembri 2014 vyšla kompilácia Nothing Has Changed. Najnovším je v poradí 27. štúdiový album s názvom Blackstar, ktorý vydal v deň 69. narodenín 8. januára 2016. Sumár jeho tvorby ponúka aktuálna kompilácia Bowie Legacy, ktorá vyšla v novembri 2016. Jeho tvorbu dokumentuje 27 štúdiových, 49 kompilačných a deväť live albumov. V anglickej singlovej TOP 40 mal 61 skladieb, z nich päť na prvom mieste. V Spojených štátoch sa do singlovej TOP 40 dostalo jeho 12 piesní a dve z nich až na prvé miesto. Na svete sa predalo viac ako 140 miliónov jeho platní. Zahral si v 24 filmoch.David Bowie zomrel 10. januára 2016, dva dni po 69. narodeninách, na rakovinu pečene v New Yorku. Príznaky choroby mu diagnostikovali pol druha roka predtým, správa sa však na verejnosť nedostala. Na svojom konte má 12 cien Grammy. V roku 1996 ho uviedli do Rokenrolovej siene slávy.