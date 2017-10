Pred odberom krvi si možno dopriať ľahké raňajky vrátane čaju a džúsu

Darca pri odbere krvi. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) – Darca krvi si nemusí pred odberom odoprieť raňajky, odpustiť by si však mal cigaretu či alkohol. Ráno sa možno najesť, malo by ísť však o ľahšie jedlá, aby to telo dokázalo rýchlo spracovať.upozorňuje Slovenský Červený kríž (SČK). Tučným jedlám ako syry, maslo, smotana, mäsové jedlá či údeniny by sa mal človek ráno vyhnúť, platí to aj večer pred odberom.Pitný režim je pri darovaní krvi veľmi dôležitý, upozorňuje SČK. Povolené sú voda, čaj, džús. Zdravotníci odporúčajú vypiť v deň odberu aspoň pol litra tekutín. Darca by nemal fajčiť aspoň šesť hodín pred odberom, piť alkohol osem až desať hodín.Krv môže darovať každý zdravý človek vo veku 18 až 60 rokov, pri pravidelnom darovaní až do veku 65 rokov.radí SČK.Jeden odber trvá asi 15 minút, vezme sa pri ňom približne 450 mililitrov krvi. Ženy môžu darovať krv každé štyri mesiace, muži raz za štvrťrok. Darcovia sa nesmú liečiť na žiadne chronické ochorenie, žena nesmie mať menštruáciu a nesmie byť po pôrode. Obmedzením môže byť aj návšteva niektorých krajín v nedávnej minulosti či operácia. Po darovaní je dobré oddýchnuť si jednu až dve hodiny, poriadne sa najesť a napiť.Na Slovensku je vyše je 112.000 pravidelných darcov. Za najvzácnejších darcov sa považujú tí s negatívnym Rh faktorom krvi.