Pred sto rokmi bola podpísaná Pittsburská dohoda

Na archívnej snímke slovenský prezident Ivan Gašparovič prijal 14. mája 2007 v Prezidentskom paláci v Bratislave predstaviteľov Slovenskej ligy v Amerike a zástupcov slovenských spolkov v USA pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenskej ligy v Amerike. Na snímke vľavo čestný tajomník Ján Hollý, predseda Slovenskej ligy Daniel Tanzone (uprostred) a prezident SR Ivan Gašparovič si prezerajú kaligrafický prepis Pittsburghskej dohody z mája roku 1918. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pittsburgh/Bratislava 25. mája (TASR) - K základným kameňom vzniku niekdajšieho Československa, spoločného štátneho útvaru Čechov a Slovákov, patrí Pittsburská dohoda. Od jej podpisu uplynie 31. mája presne sto rokov.Politickú dohodu podpísali zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike, Českého národného združenia a Zväzu českých katolíkov, a tiež budúci československý prezident Tomáš Garrique Masaryk v americkom Pittsburghu v štáte Pensylvánia.uviedol český historik Jan Rychlík v rozhovore pre portál pwf.cz.Dokument má dátum 30. mája, no účastníci ho oficiálne podpísali až o deň neskôr. Jeho hlavným posolstvom je súhlas amerických krajanov s politickým programom spojenia Čechov a Slovákov v spoločnom štáte. Podľa historikov mala dohoda presvedčiť o tomto cieli americkú verejnosť, ale aj vtedajšieho amerického prezidenta Woodrowa Wilsona. Ten pôvodne formuloval svoju predstavu o mieri a o povojnovom usporiadaní Európy vo svojich štrnástich bodoch, pričom v desiatom bode rátal s obnovením Rakúsko-Uhorska, no tiež s väčšou mierou autonómie pre jednotlivé národy.Masarykova aktivita a podpis Pittsburskej dohody však postupne menili tento postoj. Československé légie boli postupne uznané za spojenecké vojsko a Československá národná rada za základ vlády budúceho Československa.konštatuje publikácia Československé právne dejiny. Udalosti viedli k vyhláseniu československého štátu 28. októbra 1918, ku ktorému sa 30. októbra spontánne pridala Martinskou deklaráciou slovenská politická reprezentácia.Pittsburská dohoda schvaľovala spojenie Slovákov a Čechov v samostatnom štáte, v ktorom malo mať Slovensko vlastnú administratívu a snem. Hoci zo slovenského hľadiska znamenala ústup od hlavných požiadaviek Clevelandskej dohody z októbra 1915, zaručovala Slovákom, že spoločný štát bude demokratickou republikou, v ktorej Slovensko bude mať autonómne postavenie s vlastným snemom, súdnictvom, administratívou aj slovenčinou ako úradným jazykom.Pittsburská dohoda sa po roku 1919 stala predmetom vnútropolitického zápasu o autonómiu Slovenska. Niektorí českí politici ju právne či úplne spochybňovali vrátane samotného T. G. Masaryka.povedal historik Jan Rychlík.Nedodržanie niektorých bodov Pittsburskej dohody tak bolo predmetom nezhôd medzi Čechmi a Slovákmi počas celej existencie republiky, no podľa Rychlíka tento fakt nemožno preceňovať.povedal historik.Pred desiatimi rokmi, pri príležitosti 90. výročia podpísania Pittsburskej dohody, vystavili na pôde Národnej rady SR originál tohto dokumentu, ktorý formuloval podmienky vzniku a fungovania spoločného štátu Čechov a Slovákov v roku 1918. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu NR SR Pavla Pašku a veľvyslanca USA Vincenta Obsitnika.