Predaj áut BMW v máji klesol, Číňania čakajú na nižšie dovozné clá

Berlín 12. júna (TASR) - Nemecká automobilka BMW zaznamenala minulý mesiac pokles predaja, pod čo sa do veľkej miery podpísalo očakávané zníženie ciel na dovoz áut do Číny. Od začiatku roka sa však počet predaných áut oproti rovnakému obdobiu minulého roka mierne zvýšil.Spoločnosť uviedla, že v máji predala 204.041 áut. Medziročne to znamená pokles o 2,1 %. Výrazný vplyv na to mal fakt, že Číňania obmedzili nákupy, keďže od 1. júla sa majú znížiť clá na dovoz osobných áut do Číny z 25 % na 15 %.Navyše, v máji bol v Nemecku menší počet pracovných dní než v minulom roku. Okrem toho do predaja čiastočne zasiahlo aj mesto Hamburg, ktoré začalo uplatňovať zákaz na vjazd niektorých starších dieselových áut do určitej časti centra mesta. Počet predaných áut BMW v Nemecku klesol v máji o 13,6 %.Za prvých päť mesiacov tohto roka sa však počet predaných áut zvýšil. Od januára do konca mája predala automobilka zhruba 1 milión áut, čo medziročne predstavuje rast o 1,6 %.