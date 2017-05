Predčasne narodeným deťom môže pomôcť tzv. klokankovanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 15. mája (TASR) - Každoročne sa na Slovensku narodí približne 55.000 detí, z toho desatina predčasne - teda medzi 24. až 36. týždňom tehotnosti. Dlhodobé zdravotné následky sa u predčasniatok vyskytujú desaťkrát častejšie ako u donosených detí, v Európe predstavujú najväčšiu skupinu malých pacientov. Týmto deťom môže pomôcť tzv. klokankovanie, pripomína jeho dnešný svetový deň.hovorí Ľubica Kaiserová z občianskeho združenia malíček a zároveň staničná sestra na JIS predčasne narodených detí.vysvetlila Kaiserová. Aj preto spolu s kolegyňami vedie rodičov predčasne narodených detí, k tejto metóde ihneď, ako to zdravotný stav dieťaťa či matky dovolí. Pokračovať v klokankovaní odporúča aj po opustení nemocnice.Klokankovanie, Kangaroo care či K – starostlivosť je metóda skin to skin, teda koža na kožu, ktorá využíva priamy kontakt medzi rodičom a dieťaťom ihneď po narodení, respektíve ihneď, ako to dovoľuje ich zdravotný stav. Prvýkrát ju použili v 80. rokoch 20. storočia v Kolumbii ako reakciu na vysokú úmrtnosť predčasne narodených detí a nedostatok inkubátorov, úmrtnosť potom klesla o polovicu.Klokankovanie pomáha deťom stabilizovať srdcový rytmus či dýchanie, znižuje tiež napríklad výskyt infekcií, celkovo vedie k skráteniu hospitalizácie dieťaťa. Má aj ekonomické výhody.zhrnula Kaiserová.