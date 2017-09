Predpoveď počasia spoľahlivo, pranostiky nám už nestačia.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 18. septembra 2017 (WBN/PR) - Ako je vonku, ako sa máme obliecť na cestu do práce? Ponúkne dnes počasie Bratislava , pri ktorom si mám radšej pribaliť dáždnik? A aká je predpoveď počasia na nasledujúce hodiny či dni v oblastiach do ktorých sa chystáme na výlet? Poteší zajtra počasie v Michalovciach mojich známych? ...pýtame sa a očakávame spoľahlivé odpovede.Nielen Briti sa radi rozprávajú o počasí. Ani si neuvedomujeme, ako často je počasie témou rozhovoru nás všetkých.Počasie vždy ovplyvňovalo a naďalej ovplyvňuje množstvo každodenných činností. Má vplyv na životné podmienky, životný štýl, duševné a aj fyzické rozpoloženie jednotlivcov. V minulosti si ľudia museli vystačiť s pranostikami založenými na pozorovaní prírody počas jednotlivých ročných období. V súčastnosti, po rokoch kedy využívanie moderných meteorologických techník neustále postupovalo, vystriedali pranostiky zložitejšie merania a odborná predpoveď počasia . Neustály vývoj a modernizácia meteorologických meraní ide ruka v ruke s dopytom ľudí po presnejších a podrobnejších informáciách týkajúcich sa nadchádzajúceho vývinu počasia.Americký autor a humorista Mark Twain (1835-1910) svojho času o spravodajstve (aj v súvislosti s predpoveďou počasia) skepticky poznamenal:„Na svete sú tri druhy správ. Pravdivé, pravdepodobné, a nepravdivé. Pravdivé sú výsledky športových zápasov, pravdepodobné sú predpovede počasia a nepravdivé všetky ostatné.“Dnes sme sa však vďaka rýchlemu technickému vývoju meteorologických techník dopracovali do štádia, kedy by možno aj Mark Twain uznal, že predpoveď počasia je častejšie „pravdivá“ ako len „pravdepodobná“. Dá sa na ňu spoľahnúť dokonca aj v dlhodobejšom časovom úseku, čo dokazuje aj pomerne presná predpoveď počasia vo viacdňovom časovom horizonte a tak je pre nás informácia - počasie na 10 dní jednoducho dostupná.Rozsiahla ponuka informácií (nie len o počasí a jeho postupnom viacdňovom vývine) je prístupná aj na obľúbenej webovej stránke http://www.pozri.sk . Tento tisíckami užívateľov navštevovaný portál má vo svojej podsekcii http://pocasie.pozri.sk čo ponúknuť aj náročnejším návštevníkom, ktorí si potrpia na zrozumiteľný, prehľadný a zároveň obsiahly balíček najdôležitejších informácií o počasí.Ponuka stránky sa nesústreďuje len na možnosť najčastejšej voľby užívateľa - ako napríklad počasie Bratislava počasie Žilina a ostatné mestá Slovenska s vyšším počtom obyvateľov, ale naopak databáza obsahuje tisíce ďalších lokalít, pričom výnimkou nie sú ani najmenšie obce na Slovensku (napríklad obec Príkra a Šarbov v okrese Svidník, alebo obec Havranec rozprestierajúca sa v severnej časti Nízkych Beskýd), alebo mnohé obľúbené turistické a rekreačné oblasti (Štrbské Pleso, Liptovská Mara, Rysy, Roháče, Záruby a mnoho ďalších).Na webovej stránke http://pocasie.pozri.sk sú samozrejmosťou informácie o predpovedi počasia z mnohých najžiadanejších a najvyhľadávanejších lokalít susedného Česka, Rakúska, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, ako aj ostatných Európskych štátov. Dostupná databáza tisícky obľúbených lokalít zo širšieho okolia zahŕňa mestá i obce, Slovákmi často navštevované turistické a wellness strediská, obľúbené kúpele v Maďarsku alebo najviac vyhľadávané letoviská v oblasti Európy či vo vzdialenejších exotických destináciách. Táto databáza sa navyše podľa záujmu užívateľov pravidelne rozširuje a lokality sú tak postupne ďalej dopĺňané.Neodmysliteľným štandardom informačného balíčka je aktuálna predpoveď, hodinová predpoveď počasia na najbližšie dva dni, či dlhodobá šesťhodinová predpoveď až na 10 dní dopredu.Užívateľov naviac isto poteší aj automatická história vyhľadávaných miest, čo zjednodušuje a zrýchľuje prístup k informáciám o počasí v nedávno vyhľadávaných a obľúbených lokalitách.Okrem skutočnosti, že stránka http://pocasie.pozri.sk vyniká prehľadnosťou a užitočnými informáciami o aktuálnom počasí a jeho dlhodobejšom vývine s uvedením najdôležitejších ukazovateľov súvisiacich s počasím (teplota, oblačnosť, množstvo zrážok, sila vetra a tlak), príjemne pôsobí aj moderné grafické spracovanie stránky a príťažlivý dizajn.Po dizajnovej stránke užívateľa poteší prítomnosť responzivity, čo znamená že ani pri sledovaní predpovede počasia z rôzneho výstupného zariadenia nebude návštevník stránky o kvalitné zobrazenie informácií o počasí ukrátený. V praxi to znamená, že obsah zobrazovanej stránky sa automaticky prispôsobí veľkosti čítacieho zariadenia (monitor počítača, notebook, tablet, mobil) a vysoká kvalita zobrazenia zostane zachovaná.Problém nenastane ani v prípade, že chce používateľ čo najjednoduchším spôsobom poslať správu o počasí ďalšej osobe či osobám. Užívateľ môže pohodlne a rýchlo zdieľať tieto informácie pomocou jednoduchých tlačítok „Zdieľaj počasie na Facebook-u“ alebo „Zdieľaj počasie na WhatsApp-e“.style="text-decoration: underline">Predpoveď počasia spoľahlivo, pranostiky nám už nestačia. © SITA Všetky práva vyhradené.