Predstaviteľ legendárneho Supermana Christopher Reeve by mal 65 rokov

Christopher Reeve Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Bratislava 24. septembra (TASR) - Americký herec Christopher Reeve, celosvetovo známy najmä ako predstaviteľ filmového Supermana zo série filmov zo 70. a 80. rokov 20. storočia, by mal v pondelok 25. septembra 65 rokov.Napriek tomu, že si úlohu supermuža zahral dokopy štyrikrát, dokázal sa vymaniť zo škatuľky svalovca v priliehavom trikote a úspešne stvárnil aj iné filmové úlohy. Za herecký výkon v televíznej dráme Rear Window (Zadné okno, 1998) bol nominovaný na Zlatý glóbus (1999).Christopher Reeve sa narodil 25. septembra 1952 v americkom New Yorku ako potomok profesora a novinárky. Po rozvode rodičov žil s matkou v meste Princeton v americkom štáte New Jersey. Od detstva sa aktívne venoval divadlu, hre na klavír a zborovému spevu. Po skončení štúdií anglickej literatúry a hudobnej vedy na Cornell University absolvoval hereckú prípravu na prestížnej umeleckej škole Juilliard School v New Yorku.Herecky debutoval na divadelnej scéne na Broadwayi po boku slávnej Katherine Hepburnovej v hre A Matter of Gravity, v ktorej si zahral herečkinho vnuka.Filmovú hviezdu svetového formátu učinila z Christophera Reevea postava komixového hrdinu v dobrodružnej sci-fi snímke Superman (1978). Za jeho stvárnenie získal herec v roku 1979 cenu Britskej akadémie filmového a televízneho umenia ). Úlohu nebojácneho a ušľachtilého siláka z vesmíru, ktorý pomáha na Zemi obhajovať spravodlivosť a ujednávať poriadok, si herec zopakoval aj vo filmoch Superman II (1980), Superman III (1983) a Superman IV: The Quest for Peace (1987).Od roku 1995 bol Reeve po tragickom páde z koňa pripútaný na invalidný vozík. Už tri roky po osudnej jazdeckej nehode sa však vrátil k nakrúcaniu filmov, a to nielen ako herec, ale aj ako režisér. Za kreáciu muža pripútaného k vozíčku, v televíznom remaku slávneho filmu Alfreda Hitchcocka Rear Window (Pohľad z okna, 1998), dostal ocenenie Screen Actors Guild Award za najlepší herecký výkon v televíznom filme alebo miniseriáli.Z filmografie angažovaného herca, ktorý sa najskôr pohrával s myšlienkou na samovraždu, aby neskôr nepretržite bojoval s trpkým osudom a neustále veril v uzdravenie, treba spomenúť viacero filmov: napríklad Somewhere in Time (kedysi dávno, 1980), The Aviator (Pilotov návrat, 1985), The Remains of the Day (Súmrak dňa, 1993) alebo Village of the Damned (Mesto prekliatych, 1995). Zahral si aj v televíznej romantickej dráme Anna Karenina (1985) v hlavnej úlohe s očarujúcou Jacqueline Bissetovou, v trileri Mortal Sins (Smrteľný hriech, 1992) alebo v dráme Morning Glory (1993).O svojom živote napísal Christopher Reeve dve knihy, obe sa stali bestsellermi. Po nehode, ktorá ho postretla, využíval svoje slávne meno na to, aby upozornil na problémy ľudí so zraneniami chrbtice a na podporu výskumu v oblasti kmeňových buniek.Herec Christopher Reeve zomrel 10. októbra 2004 v rodnom New Yorku vo veku 52 rokov.