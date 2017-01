Premiér Fico v Paríži podpíše s OECD memorandum o boji proti korupcii

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 16. januára (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) dnes odcestoval do Paríža. Vo francúzskej metropole, ktorá je sídlom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), absolvuje bilaterálne stretnutie s jej generálnym tajomníkom Angelom Gurríom.Zároveň podľa Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR obaja predstavitelia spoločne podpíšu Memorandum o porozumení k posilneniu spolupráce v oblasti boja proti korupcii.doplnili z úradu vládu.Súčasná spolupráca Slovenska s OECD v protikorupčnom boji je podľa vlády intenzívna aj v rámci Národnej kriminálnej agentúry či špeciálnej expertnej komisie na boj s korupciou.V rámci svojho ďalšieho programu premiér vystúpi s príhovorom v Rade OECD. Témou jeho vystúpenia bude ekonomický vývoj Slovenska, zhodnotenie výsledkov slovenského predsedníctva v Rade EÚ v uplynulom polroku a aj prezentácia cieľov a aktivít Slovenska do nadchádzajúceho obdobia. Rada OECD je najvyšším rozhodovacím orgánom tejto organizácie, ktorá v súčasnosti združuje 35 štátov. Popoludní sa premiér vráti späť do vlasti.