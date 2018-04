PREMIÉR: Ministri dostali úlohy pripraviť dva zoznamy priorít

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini počas rokovania 100. schôdze vlády Slovenskej republiky v piatok 20. apríla 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. apríla (TASR) - Každý minister vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) dostal úlohu pripraviť dva zoznamy priorít, ktorým sa bude venovať. Prvý má obsahovať úlohy splniteľné do konca roka 2018, druhý má byť zoznamom úloh splniteľných do konca volebného obdobia. Po rokovaní vlády to oznámil premiér Pellegrini, ktorý bude osobne dohliadať na plnenie týchto záväzkov.