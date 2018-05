PREMIÉR:Názorové rozdiely o štátnom sviatku boli so SNS vydiskutované

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) počas zasadnutia vlády v Bratislave, 23. mája 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) – Jednorazový štátny sviatok na sté výročie Deklarácie slovenského národa 30. októbra by mal získať podporu v Národnej rade (NR) SR. Negatívne stanovisko Slovenskej národnej strany (SNS) celkom nekorešpondovalo s názorom celého vedenia a rozpory boli vydiskutované v utorok (22. 5.) na koaličnej rade. Uviedol to v stredu na 29. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD).Koaličná SNS deklarovala nesúhlas s návrhom na vyhlásenie jednorazového štátneho sviatku, podľa Pellegriniho si to však vydiskutovali na koaličnej rade.priblížil premiér.Pellegrini dodal, že toto výročie je podľa neho dôležitejšie než ekonomické záujmy podnikateľov.skonštatoval.