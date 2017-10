Premiér: Odmena pre advokáta R. Bžána bola nechutná a vysoká

Na snímke premiér SR Robert Fico. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 12. októbra (TASR) - Mnohomiliónová odmena pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána, ktorú mal dostať za zastupovanie štátu v spore o Vodnú elektráreň Gabčíkovo (VEG), bola vysoká a nechutná. Počas dnešnej Hodiny otázok to v pléne NR SR vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že oceňuje kroky ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD), ktorý mal úlohu odmenu skresať a vyvodiť personálnu zodpovednosť v štátnej firme MH Manažment.pripomenul predseda vlády.Súčasnej opozícii, ktorá kritizuje odmenu pre Bžána, sa Fico pýtal, kde boli vtedy, keď takto šokujúco pravica odovzdala najcennejší majetok štátu Talianom.pýtal sa.Premiér zdôraznil, čo vykonal Žiga ešte ako minister životného prostredia.povedal šéf exekutívy.Erika Jurinová (OĽaNO), ktorá otázku o Bžánovej odmene položila, Ficovi odvetila, že ak by kauza nevyšla najavo, boli by tieto peniaze vyplatené v pôvodnej výške.dodala.Minister hospodárstva dnes dopoludnia informoval, že Dozorná rada spoločnosti MH Manažment končí. Postup orgánov firmy v právnom spore ohľadom Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG) považuje za neprofesionálny. Podľa Žigu sa zmenia následne stanovy spoločnosti MH Manažment, a potom sa vykonajú aj zmeny v predstavenstve.