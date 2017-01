PREMIÉR R. FICO: Na predčasné voľby nie je dôvod, koalícia si verí

Na snímke v strede premiér SR R.Fico (SMER-SD), zľava predseda NR SR Andrej Danko (SNS) a sprava Vojtech Bugár (Most-Híd). Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. januára (TASR) - Koalícia je funkčná a stabilná, na predčasné voľby nie je dôvod. Vyhlásil to na dnešnej tlačovej konferencii koalície v Národnej rade SR predseda vlády a Smeru-SD Robert Fico. "Dôverujeme si, rešpektujeme a sme pripravení spoločne veľmi tvrdo pracovať. Sme partia, kde platí slovo," povedal.Vládna koalícia sa podľa jeho slov zaviazala udržať v krajine stabilitu a opatreniami v prospech ľudí postaviť hrádzu extrémizmu. Odmieta reči o predčasných voľbách." povedal Fico.Tieto reči šíria podľa neho opozičné strany, ktoré označil za ničotu.zdôraznil Fico. Odpoveďou extrémistom, bláznom a polobláznom v slovenskej politike má byť podľa neho zmysluplný program a konkrétne výsledky. To podľa Fica vláda verejnosti ponúka.Fico hovoril tiež o viacerých prioritách, ľavicových opatreniach, ktoré pre ľudí chystajú jeho ministri. V súvislosti s bezpečnostnou situáciou je podľa Fica na čase uvažovať napríklad o spoločnej európskej armáde. Posilniť by sa mala podľa premiéra aj akcieschopnosť našej armády aj podmienky, v ktorých pracuje Policajný zbor. "" uviedol jednu z priorít tohto roka.povedal predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko aj v súvislosti so slovenským predsedníctvom v Rade Európskej únie. Koalícia chce podľa neho viac rozvíjať sociálny pilier a počúvať ľudí a ich problémy." doplnil šéf národniarov.Podpredseda parlamentu a šéf Mosta-Híd Béla Bugár vyzdvihol priority jeho strany, ktorými sú právny štát, regionálny rozvoj, menšinové práva a občianska spoločnosť. Volá aj po zmene spôsobu výberu policajného prezidenta. Danko potvrdil, že prebieha diskusia o činnosti Policajného zboru aj o zlepšení podmienok vyšetrovania.Bugár avizuje aj prijatie tzv. protikorupčnej doložky k zákonom. "Aby sme zmenšili priestor pre korupciu," vysvetlil s tým, že chce riešiť aj postihovanie internetovej kriminality. Na zreteli bude mať jeho strana aj zdravší život ľudí v regiónoch, ochranu životného prostredia, mieni meniť stavebný zákon. Ocenil, že v koalícii platia dohody.uzavrel.