Premiér R. Fico odcestoval do Bruselu na mimoriadny summit o brexite

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

ČÍTAJTE AJ: Lídri EÚ budú schvaľovať usmernenia pre rokovania o brexite

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. apríla (TASR) – Slovenský premiér Robert Fico odcestoval dnes na mimoriadne zasadnutie Európskej rady v Bruseli.Summit EÚ sa uskutoční v nadväznosti na aktiváciu článku 50 Zmluvy o EÚ zo strany predsedníčky vlády Spojeného kráľovstva Theresy Mayovej (29.3.), ktorým formálne iniciovala proces vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, tzv. brexit.Cieľom stretnutia je prijatie usmernení, ktoré zadefinujú rámce a hlavné princípy pre rokovania EÚ so Spojeným kráľovstvom o vystúpení z Únie.Po tom, čo lídri 27 členských štátov na summite schvália usmernenia pre brexit, by mal následne hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier získať mandát na začatie samotných rokovaní s Londýnom.Na dosiahnutie dohody majú obe strany čas do 29. marca 2019, presne dva roky od aktivácie článku 50 Lisabonskej zmluvy.Pred summitom sa uskutoční koordinačné stretnutie premiérov Vyšehradskej štvorky (V4).