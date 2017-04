Premiér: Rozvod medzi Britániou a EÚ musí skončiť víťazstvom Únie

Predseda vlády SR Robert Fic. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. apríla (TASR) - Rozvod medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou (EÚ) musí skončiť víťazstvom Únie. Ak by si totiž Británia vyrokovala lepšie podmienky ako Únia, bola by to politická prehra. V dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).uviedol Fico.Zopakoval, že je dohoda 27 členských štátov EÚ na spoločnom postupe v rokovaní s Veľkou Britániou.vysvetlil.Zdôraznil, že je dôležité, aby naši občania, ktorí už sú vo Veľkej Británii, neboli poškodení odchodom Británie z Únie a aby mali rovnaké práva ako britskí občania.