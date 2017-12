Premiéru filmu o masakre v parížskom klube Bataclan odložili

Klub Bataclan bol dejiskom teroristického útoku v roku 2015. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 29. decembra (TASR) - Odvysielanie kontroverzného filmu Ce soir-la (Tá noc) o teroristickom útoku na parížsky hudobný klub Bataclan odložila francúzska verejnoprávna televízia France 2 dovtedy, kým neprebehnú vyčerpávajúce konzultácie so všetkými združeniami obetí tejto udalosti. Informovala o tom v piatok stanica BBC.Francúzsky film sa odohráva v osudnú noc 13. novembra 2015, keď Paríž zasiahli koordinované teroristické útoky islamských fanatikov. Na rozličných lokalitách mesta bolo vtedy zabitých celkovo 130 ľudí. Ide o romantickú drámu slobodnej matky a afganského utečenca, ktorí sa spoznajú pri záchrane zranených ľudí pred Bataclanom.Natáčanie filmu sa skončilo tento mesiac a momentálne prebieha jeho postprodukcia. France 2 uviedla, že televíznu premiéru filmu odložili po tom, ako sa v online petícii vyzbieralo vyše 38.000 podpisov za jeho neuvedenie.uviedla France 2.Petíciu iniciovala Claire Peltierová, ktorej partner zahynul v Bataclane.uviedla Peltierová.Rozhodnutie o odložení premiéry filmu privítalo viacero skupín združujúcich preživších a príbuzných obetí útoku.uviedol pre spravodajskú stanicu France 24 Guillaume Denoix de Saint Marc, riaditeľ Francúzskeho združenia obetí terorizmu (AFVT), založeného ešte pred parížskymi útokmi, v roku 2009.Počas koncertu americkej rockovej skupiny Eagles of Death Metal vtrhli do hudobnej haly traja maskovaní džihádisti a z automatických zbraní spustili paľbu do 1500-členného publika aj na členov kapely. Okrem 90 mŕtvych si útok vyžiadal i 200 zranených. Dvaja útočníci sa odpálili, tretieho neskôr zastrelili zásahové jednotky.