Prešovská samospráva plánuje realizovať projekt zdieľaných bicyklov

Prešov 9. augusta (TASR) - Bikesharing, projekt zdieľaných bicyklov, by sa mal stať súčasťou verejnej dopravy v Prešove. Mesto o tom rokuje s potenciálnym partnerom. Vzniknúť by malo 15 stanovíšť s 20 bicyklami v každom stojane. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Kmetóny Gazdová."Projekt zdieľaných bicyklov by mohol byť súčasťou verejnej dopravy v Prešove už koncom budúceho roka. Mesto participuje výberom strategických miest, plánuje využiť najviac frekventované spojnice, aby boli bicykle využívané v čo najväčšej možnej miere," vysvetlila s tým, že základným princípom je pokračovať v nastavenom trende podporovania nemotorového spôsobu dopravy. "Cieľom zapožičiavania bicyklov je vytvoriť podmienky na ekologickú, nenákladnú a logisticky nenáročnú cestu do práce, do školy, na presuny ľudí do rôznych častí mesta," doplnila.K zvýšeniu orientácie i prehľadnosti pomôžu aj osadené citylighty – informačné tabule na každom z 15 miest, ktorých účelom je informovať o rozmiestnení stojanov na jednotlivých stanovištiach, o počte dostupných bicyklov na každom z nich, podmienkach vypožičania a pod. "Každý bicykel bude mať vlastné GPS, ktorého úlohou je zber dát a zároveň odosielanie potrebných systémových informácií. Platba by bola realizovaná prostredníctvom mobilnej aplikácie, z ktorej by sa stiahol poplatok za odjazdenú časovú jednotku zo symbolickej hodinovej taxy," priblížila hovorkyňa.Prešov v rámci preferencie nemotorovej dopravy pokračuje aj v budovaní nových častí cyklotrás. "Našou snahou je poskytnúť aj cyklistom čo najlepšie podmienky na jazdu, preto v tomto roku máme v pláne vybudovanie ďalších sedem úsekov cyklociest. Ich celková dĺžka má približne 15 kilometrov a stavebné náklady predstavujú 2,8 milióna eur," uviedla na margo podpory cyklodopravy v metropole Šariša primátorka Andrea Turčanová.