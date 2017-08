Preventívnu prehliadku môže bezplatne absolvovať každý

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) - Napriek tomu, že preventívne prehliadky u všeobecných lekárov preplácajú zdravotné poisťovne, absolvuje ich asi každý šiesty Slovák. Právo na preventívnu prehliadku má každý občan SR starší ako 18 rokov jedenkrát za dva roky alebo raz ročne, pokiaľ je evidovaný ako darca krvi alebo zdravotne postihnutý. Ľudia tiež majú možnosť absolvovať prehliadky u zubného lekára, gastroenterológa či gynekológa alebo urológa.hovorí všeobecný lekár pre dospelých z Polikliniky Falck JUH v Trenčíne Tibor Guštafík.Všeobecný lekár by sa na nej mal spýtať na zdravotný stav od poslednej návštevy a mal by ho zaujímať výskyt vážnych ochorení u príbuzných. Musí mať prehľad o operáciách, vážnejších úrazoch a o ochoreniach, na ktoré sa pacient lieči u špecialistov. Mal by sa spýtať na telesné funkcie - dýchanie, močenie, stolicu, spánok, chuť do jedla, či človek za posledný rok výraznejšie neschudol alebo nepribral, či fajčí, aké lieky užíva, či má alergie.Ľudí od 18 do 40 rokov čaká aj kontrola stavu očkovania.vysvetľuje Miroslava Jurčáková, z odboru programov zdravia v Union zdravotnej poisťovni. Nasledovať bude vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrola hmotnosti a výšky. Odoberá sa moč aj krv. Laboratórne sa vyhodnotí celkový krvný obraz a tiež hodnoty cholesterolu. Ľudom, ktorí už mali 40 rokov, prináleží aj EKG. Po päťdesiatke tiež ľudí čaká bezbolestný test na skryté krvácanie v stolici.Rozsah vyšetrení v rámci prevencie sa má onedlho rozšíriť.vysvetľuje Guštafík. Ďalšia novinka, ktorá by mala začať platiť po schválení novely zákona o zdravotnej starostlivosti v parlamente, sa týka stomatológov. Mali by v rámci preventívnych prehliadok prehmatať svojim pacientom aj uzliny.