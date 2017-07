Prezident A. Kiska vymenoval 23 nových sudcov

Prezident SR Andrej Kiska (vpravo) vymenoval 23. sudcov na všeobecné súdy bez časového obmedzenia. Na snímke si menovací dekrét preberá Zuzana Belanová (Okresný súd Bratislava I.). V Bratislave 4. júla 2017. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (TASR) – Do slovenskej justície vstupujú nové tváre. Prezident SR Andrej Kiska dnes v Bratislave slávnostne vymenoval 23 sudcov bez časového obmedzenia. Tí si prevzali dekrét o vymenovaní a do rúk prezidenta zložili slávnostný sľub.Novými sudcami sa stali Dana Bartová (OS Nitra), Antónia Bednarčík, Zuzana Belanová (obe OS Bratislava I), Antónia Ďuranová (OS Žilina), Andrea Fraňová (OS Nové Mesto nad Váhom), Roman Lajoš (OS Bardejov), Martin Ľupták (KS Banská Bystrica), Miroslav Majerník (OS Rožňava), Jana Mičeková (OS Galanta), Lucia Novysedláková (OS Žilina), Tomáš Paranič (OS Košice II), Tomáš Rudáš (OS Prievidza), Katarína Skubáková (OS Trnava) a Veronika Vnuková (OS Nitra).Kiska vymenoval aj deväť nových sudcov pre Okresný súd v Banskej Bystrici, ktorí budú vykonávať exekučnú agendu na novom celoslovenskom pracovisku – Exekučnom súde. Funguje od februára tohto roka, doteraz bez sudcov. Nové sudcovské posily sú: Eva Bomborová, Martin Kostúr, Katarína Morová, Svetlana Novysedláková, Stanislava Salajová, Eva Segečová, Eliška Šnajderová, Dorota Topoľančíková a Dominika Vavreková.Celkovo má Exekučný súd posilniť 13 sudcov. Kiska prvým deviatim sudcom zdôraznil, že sa stanú súčasťou dôležitej zmeny. "Mala by odbremeniť ostatné súdy od exekučnej agendy, ktorá ich často zahlcovala a neumožňovala alebo určite sťažovala to, čomu by sa mali venovať sústredene a špeciálne: riešeniu sporov," povedal.Prezident verí, že sudcovia Exekučného súdu, ktorý má od apríla na starosti exekúcie pre celé Slovensko, budú prihliadať aj na konkrétnu a individuálnu situáciu tých, ktorí sa do ťažkej, ale zvládnuteľnej situácie dostanú na obmedzený čas alebo z objektívnych dôvodov. "Že do celého tohto systému zložitých vzťahov medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi i veriteľmi vnesiete toľko potrebnú rovnováhu, čitateľnosť a férovosť," doplnil.Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) dnes informovala, že podľa nových pravidiel prišlo od 1. apríla na nový Exekučný súd 2134 exekučných prípadov a na súde bolo vydaných 1455 poverení náhodným výberom. V rámci upomínacieho konania, ktoré má pracovisko tiež na starosti, prišlo 1754 vecí a bolo vydaných 995 elektronických platobných rozkazov.Príchod nových sudcov, ktorí boli vybratí už v novembri 2016, oddialilo ich preverovanie Národným bezpečnostným úradom. Exekučný súd od apríla nečelil plnému nápadu vecí. Do začiatku júla mohli totiž v rámci prechodných ustanovení podávať exekútori návrhy na exekúciu ešte aj podľa doterajších predpisov. "Dnes jediná cesta ako začať exekúciu je dať návrh do Banskej Bystrice," povedala Žitňanská. "Očakávam, že po letných prázdninách, od septembra, nápor vecí bude zásadne iný ako doteraz, takže už tých sudcov budeme naozaj potrebovať," uzavrela.UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe fotoreportáž, videozáznam a zvukový záznam.kos vs