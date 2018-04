Prezident Erdogan o nepokojoch počas istanbulského derby: Sprisahanie

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 20. apríla (TASR) - Podľa tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana bolo sprisahanie hlavnou príčinou štvrtkových nepokojov počas semifinálového pohárového zápasu v Istanbule. Duel medzi Fenerbahce a Besiktasom rozhodca po necelej hodine hry za stavu 0:0 najskôr prerušil a neskôr predčasne ukončil pre výtržnosti divákov na tribúnach. Za domácich nastúpil v základnej zostave slovenský stopér Martin Škrtel.Hráči hosťujúceho celku odišli v druhom polčase do šatní po tom, čo predmet hodený z hľadiska trafil do hlavy ich trénera Senola Günesa.citovala Erdogana agentúra DPA. Bývalého kouča tureckej reprezentácie Günesa museli neskôr previezť do nemocnice, kde mu zašili rozbitú hlavu. Už predtým pri zahrávaní rohového kopu zasiahol zväzok kľúčov hráča hostí Ricarda Quaresmu.Predstavitelia Tureckej futbalovej federácie (TFF) zasadnú v stredu a rozhodnú, ako incident vyriešiť. Prvým finalistom pohára sa v stredu stal Akhisarspor po postupe cez Galatasray. Finále je na programe 9. mája.