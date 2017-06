Prezident Európskej atletiky je nadšený zo šamorínskeho areálu

Na snímke atletický štadión športového komplexu x-bionic® sphere v Šamoríne počas tlačovej konferencie k 51. ročníku obnoveného medzinárodného atletického mítingu Pravda - Televízia - Slovnaft (PTS) 31. mája 2016. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Šamorín 17. júna (TASR) - Ozdobami 52. ročníka medzinárodného atletického mítingu Pravda - Televízia - Slovnaft (P - T - S), ktorý sa uskutočnil v sobotu 17. júna v areáli x-bionic® sphere v Šamoríne, neboli len samotní atléti, ale aj pozvaní hostia. Jedným z nich bol aj prezident Európskej atletiky Nór Svein Arne Hansen.uviedol na sobotňajšej predpoludňajšej tlačovej konferencii Peter Korčok, prezident Slovenského atletického zväzu. Sedemdesiatjedenročný Nór si areál v Šamoríne nevedel vynachváliť.uviedol Hansen, a dodal:Svein Arne Hansen má s organizovaním atletických mítingov bohaté skúsenosti, bol totiž riaditeľom známych pretekov v Oslo, ktoré patria do podujatia Diamantovej ligy a pred troma dňami vo štvrtok sa na ňom vo výbornom svetle prezentovali nórski atléti.dodal s úsmevom prvý muž európskej atletiky.Sobotňajší míting v Šamoríne má aj jeden špecifický bod programu, tým je odovzdanie bronzovej medaily slovenskej atlétke Lucii Hrivnák Klocovej z ME 2010. V roku 2015 totiž športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne udelil štvorročný dištanc pre ruskú osemstovkárku Mariu Savinovovú za porušenie antidopingových pravidiel. Savinovová tak prišla o zlato z ME 2010 a na tretiu priečku sa posunula práve Klocová." povedal Hansen, ktorý odpovedal aj na otázku ohľadne plánovaného zrušenia chodeckej disciplíny na 50 km na olympijských hrách.Na OH v Tokiu však pribudne aj nová disciplína, ktorou je miešaná štafeta mužov a žien na 4x400 metrov.V budúcom roku mieni Európska atletická federácia zvýšiť dotácie mítingom kategórie EA (European Athletics). Jej prezident verí, že aj míting Pravda - Televízia - Slovnaft urobí potrebné kroky, aby sa do tejto kategórie zaradil.