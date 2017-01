Prezident Gambie odmieta odstúpiť: Volebné víťazstvo mi uprie len Alah

Yahya Jammeh Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dakar 13. januára (TASR) - Nigérijský prezident Muhammadu Buhari pricestoval dnes na čele delegácie lídrov troch západoafrických krajín do Gambie. Úlohou delegácie je presvedčiť dlhoročného gambijského prezidenta Yahyu Jammeha, aby po prehratých voľbách odstúpil a uvoľnil miesto ich víťazovi Adamaovi Barrowovi.Ďalšími členmi delegácie sú prezidenti Sierry Leone a Libérie. Schôdzka sa pôvodne mala konať v stredu, ale bola preložená na dnes. V súvislosti so spochybňovanými voľbami ide o druhú takúto misiu tzv. trojky Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS) v Gambii.Buhari má poverenie v prípade nutnosti ponúknuť Jammehovi politický azyl. Ak Jammeh 19. januára, keď sa mu končí mandát, neodstúpi a neumožní inauguráciu novozvoleného prezidenta, je trojica západoafrických krajín pripravená zasiahnuť vojensky.Jammeh najprv svoju volebnú porážku priznal, ale následne si to rozmyslel a vyhlásil, že (volebné) víťazstvo mu môže uprieť "len Alah". Jeho strana neskôr výsledky volieb napadla na súde. Najvyšší súd mal o výsledku volieb rozhodnúť už v pondelok, nebol však toho schopný pre neprítomnosť dostatočného počtu sudcov. Súd sa opäť zíde 16. januára. Jeho predseda súčasne vyzval hlavných aktérov sporu, aby ho vyriešili mimosúdne a pokojnou cestou do 19. januára.Barrow medzičasom Jammeha opäť vyzval na priamu diskusiu o politickej kríze v krajine, pričom pre spravodajskú televíziu BBC povedal, že je "veľmi ochotný" vstúpiť s Jammehom do priameho dialógu.Jammeh, bývalý plukovník gambijskej armády, sa chopil moci po vojenskom prevrate v roku 1994 a odvtedy v jednej z najchudobnejších krajín sveta vládne tvrdou rukou. Vlani na všeobecné prekvapenie Jammeh vyhlásil Gambiu za islamskú republiku. K islamu sa hlási 90 percent a ku kresťanstvu deväť percent obyvateľov krajiny.