Prezident Gambie vyhlásil výnimočný stav, odstúpiť však nemieni

Yahya Jammeh Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dakar 17. januára (TASR) - Gambijský prezident Yahya Jammeh vyhlásil dnes v krajine výnimočný stav. Stalo sa tak len dva dni pred tým, ako má odovzdať moc svojmu nástupcovi a víťazovi prezidentských volieb Adamaovi Barrowovi.Výnimočný stav, ktorý by mal trvať 90 dní, vstúpil do platnosti okamžite a Jammeh ho vyhlásil v priamom prenose v štátnej televízii.Jammeh sa odmieta vzdať moci napriek nátlaku medzinárodného spoločenstva a vojenskej intervencii, ktorou Gambii hrozia ďalšie západoafrické štáty.Yahya Jammeh, ktorý v Gambii vládol ako prezident viac než dve desaťročia, naďalej odmieta akceptovať výsledky prezidentských volieb z 19. decembra 2016. Barrow - bývalý realitný maklér, ktorý bol do zverejnenia svojej kandidatúry prakticky neznámy - by sa mal úradu ujať 19. januára.Ak Jammeh 19. januára, keď sa mu končí mandát, neodstúpi a neumožní inauguráciu novozvoleného prezidenta, je trojica západoafrických krajín (Nigéria, Sierra Leone, Libéria) pripravená zasiahnuť v Gambii vojensky.