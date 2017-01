Prezident Miloš Zeman pozval pápeža Františka na návštevu do Česka

Pápež František, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 13. januára (TASR) - Český prezident Miloš Zeman odoslal dnes list pápežovi Františkovi, v ktorom ho pozval na návštevu Českej republiky. Návšteva pápeža v Česku by sa podľa hlavy štátu mohla uskutočniť. Informoval o tom dnes hovorca Hradu Jiří Ovčáček.Zeman pripomenul vyhladenie obce Lidice v roku 1942, ktoré bolo odplatou za atentát československých výsadkárov na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.pripomenul prezident, ktorého slová dnes citoval český spravodajský server Novinky.cz.dodal Zeman a vyslovil nádej, že pápež František by mohol pri príležitosti výročia zavítať do ČR.Zeman pozýva pápeža na návštevu Českej republiky opakovane. Vlani Františka pozval po stretnutí na pôde Valného zhromaždenia OSN v New Yorku a následne aj v telegrame zaslanom pri príležitosti pápežových 80. narodenín, napísal v tejto súvislosti server Novinky.czHlava štátu vlani v apríli oznámila, že "Svätý Otec prijal pozvanie na Velehrad".Českú republiku navštívil naposledy pápež Benedikt XVI., a síce v roku 2009.