Prezident odovzdal svoj hlas doma v Poprade v spoločnosti manželky

Na snímke prezident SR Andrej Kiska počas krátkeho brífingu po volebnom akte počas volieb do orgánov samosprávnych krajov pred Mestským úradom v Poprade 4. novembra 2017. Foto: TASR - Milan Kapusta Na snímke prezident SR Andrej Kiska počas krátkeho brífingu po volebnom akte počas volieb do orgánov samosprávnych krajov pred Mestským úradom v Poprade 4. novembra 2017. Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 4. novembra (TASR) – V spoločnosti svojej manželky Martiny v sobotu vo volebnom okrsku číslo 2. v Poprade odovzdal svoj hlas v župných voľbách aj prezident SR Andrej Kiska. Po hlasovaní pred novinármi zdôraznil, že je potrebné ísť voliť. „Chcel by som vyzvať všetkých občanov, aby šli voliť, a to z dvoch dôvodov. Prvým je to, že župné voľby sú o našom bežnom živote, o školách, nemocniciach, cestách, kultúre, ale ten druhý dôvod je možno ešte dôležitejší, a to je, ktorým smerom sa bude uberať naša krajina. Aby nedostali hlasy extrémisti a novodobí fašisti,“ upozornil prezident.Nový župan, ale aj poslanci, by mali podľa neho svoju úlohu brať ako službu krajine, mali by to byť ľudia, ktorí vidia Slovensko ako moderný proeurópsky štát. „Takto vidím úlohu nielen župana, ale aj poslancov, ktorých si dnes volíme, takto vidím úlohu všetkých politikov, ktorí pôsobia v našej spoločnosti,“ zdôraznil Kiska.Podľa neho viaceré regióny trápi predovšetkým nedostatočná infraštruktúra a tiež úroveň zdravotníctva a nemocníc. Práve tu vidí najväčší potenciál na zlepšenie. „Myslím si, že ľudia si môžu vybrať spomedzi kandidátov, niektorých poznám roky a verím, že všetci voliči si nájdu takých, ktorí to myslia s našou krajinou dobre,“ zhodnotil Kiska. Zároveň sa dotkol témy voľby cez internet, či voľby na diaľku, keďže o župné voľby býva už tradične najnižší záujem zo strany voličov. „Je úlohou Národnej rady, ako zvýšiť účasť voličov vo voľbách,“ konštatoval prezident.Ísť voliť, je podľa neho v prvom rade právo, základom demokracie je to, že máme možnosť voliť. „Ak sa chceme sťažovať, ale nejdeme voliť, tak je to zlé. Je to zároveň aj naša povinnosť rozhodnúť, ako bude naša krajina vyzerať,“ dodal Kiska, ktorý sa dnes ešte chystá s rodinou do prírody, využiť pekné počasie. Dnes šiel voliť v sprievode manželky, o prezidentovho najmladšieho syna sa počas ich neprítomnosti starala staršia sestra Veronika. „Dokáže sa o neho úžasne postarať, je to taká jeho druhá mama,“ konštatoval prezident. S manželkou sa predtým o jednotlivých kandidátoch rozprávali, nie pri všetkých však mali rovnaký názor. „Presne viem, koho ona zakrúžkovala, ona vie, komu som dal hlas ja, nie vo všetkých menách sme sa zhodli, ale o tom je demokracia,“ uzavrel prezident.