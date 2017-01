Prezident Trump podpísal prvé dokumenty aj výnimku pre šéfa Pentagónu

Donald Trump, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 20. januára (TASR) - Nový americký prezident Donald Trump dnes už krátko po svojej inaugurácii podpísal prvé oficiálne dokumenty.Bola medzi nimi legislatíva, ktorá umožní novému šéfovi Pentagónu Jamesovi Mattisovi ujať sa funkcie.Ďalej signoval niekoľko nominácií, ktoré predloží americkému Senátu, a tiež deklaráciu k Národnému dňu vlastenectva.Na to, aby sa Mattis na uvedenú pozíciu vôbec mohol kandidovať, museli minulý týždeň schváliť obe komory Kongresu výnimku zo zákona z roku 1947. Tento zákon totiž vyžaduje, aby v prípade obsadenia postu ministra obrany bývalým príslušníkom armády uplynulo od jeho odchodu do výslužby najmenej sedem rokov. Mattis pritom odišiel z armády len v roku 2013.Senát by mal podľa agentúry AP o Mattisovej nominácii hlasovať ešte dnes. Senátny výbor pre ozbrojené sily odobril Mattisovu nomináciu už v stredu.