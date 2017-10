Prezident Van der Bellen prijal predsedu strany NEOS Matthiasa Strolza

Na archívnej snímke rakúsky prezident Alexander Van der Bellen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 19. októbra (TASR) - Prijatím predsedu strany NEOS Matthiasa Strolza pokračoval vo štvrtok rakúsky prezident Alexander Van der Bellen vo Viedni v sérii konzultácií s lídrami parlamentných strán.Ako informoval Strolz po prijatí v sídle prezidenta, ich rozhovor sa týkal zodpovednosti, ktorú bude mať eventuálne NEOS pri rozhodnutiach vyžadujúcich ústavnú väčšinu v zákonodarnom zbore - a to bez ohľadu na to, či vo Viedni vznikne po koaličných rokovaniach čierno-modrá koalícia ľudovcov z ÖVP a slobodných z FPÖ alebo čierno-červená koalícia ľudovcov a slobodných demokratov z SPÖ.uviedol podľa rakúskeho verejnoprávneho rozhlasu ORF Strolz po asi 45-minútovom rozhovore s hlavou štátu, na ktorom sa zúčastnila aj jeho stranícka kolegyňa, niekdajšia predsedníčka najvyššieho súdu krajiny Irmgard Grissová.Podľa názoru oboch predstaviteľov strany NEOS by v Rakúsku malo dôjsť k novej podobe vládnutia. Sebastiana Kurza, ktorý zrejme dostane od prezidenta poverenie na vytvorenie budúcej rakúskej vlády, chcú primať aj k detailným rozhovorom i so všetkými opozičnými subjektmi.