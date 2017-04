Pri dopravnej nehode v Kremnici prišla o život 22-ročná vodička

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš

Kremnica 20. apríla (TASR) - Život 22-ročnej vodičky si vyžiadala dnešná zrážka dvoch osobných motorových vozidiel, ktorá sa stala krátko pred 9.00 h na ceste I/65 neďaleko Kremnice.Mladá vodička na Nissane Micra prešla počas jazdy z doposiaľ presne nezistených príčin do protismeru, kde sa zrazila s oproti idúcim vozidlom VW Golf. "Pri dopravnej nehode utrpela zranenia, ktorým na mieste nehody podľahla," informovala Petra Kováčiková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici.Polícia začala v súvislosti s dopravnou nehodou trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Do vyšetrovania boli prizvaní aj znalci z odboru cestnej dopravy, ako aj z odboru zdravotníctva. Bližšie okolnosti dopravnej nehody, ako aj presná príčina jej vzniku, sú podľa Kováčikovej predmetom ďalšieho vyšetrovania."Od začiatku tohto roku evidujeme v Banskobystrickom kraji, vrátane dnešnej tragickej nehody už 15 dopravných nehôd s následkom smrti. Z tohto počtu v štyroch prípadoch ide o usmrtenie vodiča s vodičskou praxou do dvoch rokov. Aj v tomto prípade išlo o mladú vodičku s krátkou vodičskou praxou, nakoľko vodičské oprávnenie jej bolo vydané iba v septembri minulého roku," dodala hovorkyňa.