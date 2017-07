Pri Kodani sa začal štvordňový Svetový zjazd Santa Clausov

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 24. júla (TASR) - Vianočnú náladu dnes v dánskej metropole rozosievalo vyše 160 Santa Clausov oblečených v hrubých červených kabátoch a kožušinových čiapkach. Bradatí santovia prešli v slávnostnom sprievode cez Kodaň do neďalekého zábavného parku Bakken, kde sa dnes začal Svetový zjazd Santa Clausov, ktorý potrvá až do štvrtka, informovala agentúra DPA.Účastníkov výročného zhromaždenia, ktoré sa koná už od roku 1957, potešili počas dnešného sprievodu mierne teploty dosahujúce približne 20 stupňov Celzia a zamračené počasie. Počas nasledovných dní ich čaká množstvo sprievodov či súťaží, ako napríklad beh cez prekážkovú dráhu. Chýbať nebudú ani ďalšie výročné podujatia ako kúpanie v slanej vode či ochutnávky sleďov.Množstvo účastníkov zjazdu pochádza priamo z Dánska, na kongres však podľa organizátorov zamierili aj Santa Clausovia a Mikulášovia aj z mnohých ďalších krajín - napríklad z Británie, Kanady, Francúzska, Nemecka, Hongkongu, Maďarska, Talianska, Japonska, Nórska či Švédska.Santovia sa dnes spoločne odfotili pred kultovou sochou Malej morskej panny na nábreží Kodane a následne sa loďou previezli do inej časti mesta, kde sa začal ich slávnostný sprievod cez metropolu.povedal agentúre DPA 65-ročný Ian Thom z Londýna, ktorý sa v minulosti živil aj ako klaun. Thom investoval do náležitého santovského oblečenia a na zjazd si so sebou priniesol tiež fúzy, parochne a brady zhotovené z ľudských vlasov. Vhodný výzor vníma ako dôležitý, za kľúčovú pre toto povolanie však považuje najmä schopnosť počúvať.dodal.