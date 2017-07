Pri letisku Schiphol odhalia živý pamätník za 298 obetí letu MH17

Na snímke ľudia kladú kvety pred halou na medzinárodnom letisku Schiphol v holandskom Amsterdame 18. júla 2014, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev/Brusel 17. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko si dnes uctil pamiatku 298 ľudí cestujúcich lietadlom spoločnosti Malaysia Airlines, ktoré sa pred tromi rokmi zrútilo na východe Ukrajiny. Informovala o tom agentúra Ukrinform.Vo svojom vyhlásení Porošenko označil túto udalosť za "strašnú tragédiu" a "trúfalý zločin", ktorý "sa mohol aj nestať, keby nebolo ruskej agresie, ruského zariadenia a ruskej rakety privezenej z územia Ruska".Porošenko vo vyhlásení zverejnenom na svojej stránke na Facebooku zdôraznil, že pred obeťami, ako aj budúcimi generáciami "musíme dokázať agresorovi-teroristovi, že neujde pred zodpovednosťou za všetky spáchané zločiny."Ukrajinský prezident uviedol, že práve z tohto dôvodu v prvých dňoch po tragédii rozhodol, že jej vyšetrovania sa ujme Holandsko, ktorého občania tvorili väčšinu cestujúcich havarovaného lietadla. Pripomenul tiež, že Ukrajina a Holandsko podpísali dohodu o mechanizme, vďaka ktorému budú súdené osoby zodpovedné za tragédiu letu MH17. Porošenko v tejto súvislosti vyjadril plnú dôveru v nestrannosť justičného systému v Holandsku.Príbuzní obetí sa dnes zhromaždia v parku Vijfhuizen v blízkosti amsterdamského letiska Schiphol, aby slávnostne odhalili "živý pamätník", ktorým je 298 novovysadených stromov - jeden za každú obeť tragédie.Spravodlivosť pre obete pádu lietadla dnes v Malajzii sľúbil aj tamojší minister dopravy Dato Sri Liow Tiong. Pripomenul, že pri tragédii na východe Ukrajiny zahynuli "synovia a dcéry" mnohých štátov.Šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová dnes v mene EÚ vyjadrila sústrasť všetkým tým, ktorí stratili svojich blízkych pri zrútení lietadla Malaysia Airlines.Uviedla, že "tragický let MH17 (...) zostáva pre EÚ stálym zdrojom smútku." Vyzvala tiež všetky krajiny, ktoré sa podieľajú na vyšetrovaní tragédie, aby boli všemožne nápomocné snahám, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby osoby zapletené do pádu lietadla boli vzaté na zodpovednosť a postavené pred súd.Boeing 777 malajzijských aerolínií, smerujúci z Amsterdamu do Kuala Lumpuru sa zrútil 17. júla 2014 nad oblasťou východnej Ukrajiny, ktorá bola pod kontrolou proruských separatistov. O život prišlo všetkých 298 ľudí na palube, väčšinu obetí tvorili Holanďania. Okrem nich boli na palube zostreleného boeingu občania ďalších 17 štátov.Spoločný vyšetrovací tím (JIT) pozostávajúci z expertov z viacerých krajín vlani vo svojej správe konštatoval, že lietadlo bolo zasiahnuté raketou zem-vzduch typu Buk pochádzajúcou zo zbraňového systému, ktorí separatisti dostali z Ruska. Ruská vláda však popiera akúkoľvek zodpovednosť za tento incident a spojenie s protivládnymi separatistami na Ukrajine. Za tragický pád lietadla naopak obvinila ukrajinskú armádu.Vyšetrovací tím sa vyhol označeniu priameho vinníka tragédie letu MH17 a ani nikdy priamo neobvinil Moskvu z dodávky protilietadlového systému Buk separatistom na východe Ukrajiny. Vinníka tragédie určí holandský súd.