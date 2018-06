Pri nehode autobusu zahynulo v Indii 16 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lakhnaú 13. júna (TASR) - Najmenej 16 ľudí zahynulo a ďalších minimálne 17 osôb utrpelo zranenia pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v stredu na severe Indie, kde výletný autobus v neprimeranej rýchlosti narazil na diaľnici do stredovej betónovej zábrany a prevrátil sa. Informovala o tom agentúra AP.Zranených - troch z nich v kritickom stave - previezli do okolitých nemocníc.K nehode došlo v štáte Uttarpradéš neďaleko mesta Ágra a autobus viezol výletníkov, ktorí sa vracali z mesta Džajpur do domovského Farrukhábádu.India je podľa oficiálnych údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) krajinou s najvyššou mierou úmrtnosti na cestách. Pri dopravných nehodách, spôsobených najmä prekračovaním povolenej rýchlosti, preplnenými komunikáciami či zlým stavom cestnej siete a motorových vozidiel, tam každoročne zomrie okolo 110.000-135.000 ľudí.