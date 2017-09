Pri nehode v Bukovej zomrel 82-ročný muž, ďalší účastníci sú zranení

Tragická dopravná nehoda v obci Buková, 12. septembra 2017. Foto: TASR/KR PZ v Trnave Foto: TASR/KR PZ v Trnave

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Buková/Trnava 12. septembra (TASR) - Dopravná polícia zasahuje v týchto chvíľach pri vážnej dopravnej nehode v obci Buková pri Trnave. Podľa prvotných informácií k nej došlo, keď 49-ročná žena na Daewoo Espero po predchádzaní bagra sa stihla zaradiť späť do svojho jazdného pruhu. Vzápätí vodič, ktorý bol v protismere na aute Renault Laguna, zareagoval na situáciu a začal pravdepodobne prudko brzdiť. Náhlym manévrom vynieslo Renault do protismeru, kde došlo k čelnej zrážke s Daewoom.Po nehode zostali v aute Daewoo zakliesnené tri osoby, dve ženy a jeden muž. Spolujazdec vo veku 82 rokov zraneniam na mieste nehody podľahol, 75-ročnú spolujazdkyňu transportovali záchranári s ťažkými zraneniami letecky do nemocnice. Okrem toho sa ďalšie tri osoby zranili ľahko. Presné príčiny a okolnosti nehody polícia na mieste naďalej zisťuje.Informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.