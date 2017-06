Pri príležitosti Dňa otcov sa na Slovensku hľadá Otec roka

Ilustračná snímka Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava/Washington 16. júna (TASR) - Čitatelia časopisu Slovenka mohli do dnešného poludnia hlasovať za kandidáta na titul Otec roka 2017. Anketa Otec roka má 27 rokov a aj vďaka nej sa na Slovensku zmenil pohľad na úlohu otca v rodine. Výsledky ankety Otec roka za rok 2017 budú známe na slávnostnom finále súťaže 19. júna, uviedol portál http://slovenka.zenskyweb.sk. Deň otcov pripadá na tretiu júnovú nedeľu, v tomto roku je ňou 18. jún.Portál zenskyweb.sk predstavil v tomto roku piatich kandidátov na titul Otec roka. Sú nimi: Vojtech Benko (43) Brezno, Ivan Moravčík (27) Bratislava, Pavol Tkáčik (53) Nitra, Peter Lazor (42) Markušovce a František Namešpetra (66) Kojatice.Dreveného koníka, ktorý je putovným žezlom a symbolom ankety Otec roka, by mal svojmu nástupcovi v roku 2017 odovzdať víťaz z minulého roku. V 26. ročníku ankety Otec roka sa ním stal Arpád Rubint. Prvý raz časopis Slovenka vyhlásil anketu v roku 1991.Deň otcov nie je oveľa mladší ako sviatok matiek. O zavedenie Dňa otcov do kalendárov sa postarala Sonora Smartová Doddová zo Spokane v americkom štáte Washington a prvýkrát sa slávil 19. júna 1910.Sonora Louise Smartová Doddová (1882-1978) sa v roku 1909 dopočula, že existuje Deň matiek, ktorý sa slávil z iniciatívy Anny Marie Jarvisovej (1864-1948). Smartová Doddová bola presvedčená, že mala mimoriadneho otca. Henry Jackson Smart bol veteránom občianskej vojny. Keď jeho žena po pôrode zomrela, sám vychoval šesť detí. Podľa Doddovej bol jej otec odvážny, obetavý a milujúci muž.Otec Smartovej Doddovej sa narodil v júni, preto voľba na oslavy prvého Dňa otcov v meste Spokane pripadla na 19. júna 1910. Jednotlivé štáty USA a organizácie začali robiť nátlak na Kongres, aby oficiálne vyhlásil Deň otcov so zámerom sláviť ho každý rok. V roku 1924 americký prezident Calvin Coolidge z tejto myšlienky urobil celonárodnú záležitosť, aby vznikli užšie vzťahy medzi otcami a ich deťmi a upozornil otcov na plnenie si záväzkov voči ratolestiam.Oficiálny charakter sviatok nadobudol za 36. amerického prezidenta Lyndona Bainesa Johnsona (1908-1973). Politik, ktorý prezidentský úrad zastával v rokoch 1963-1969, podpísal v roku 1966 výnos, ktorým zaviedol oslavy tohto dňa. Až 37. americký prezident, v rokoch 1969-1974, Richard Milhous Nixon (1913-1994) v roku 1972 stanovil trvalé slávenie Dňa otcov na celonárodnej úrovni v tretiu júnovú nedeľu.Odvtedy v USA aj v európskych štátoch ľudia prejavujú úctu otcom v danom termíne.Deň matiek pripadá na druhú májovú nedeľu.Zdroje:www.zenskyweb.sk, http://slovenka.zenskyweb.sk/tagy/otec-roka-2017, www.otecroka.sk, www.fathersdaycelebration.com, www.loveyoufather.com, www.whitehouse.gov/about/presidents/calvincoolidge, www.history.com/topics/fathers-day, http://fathersdaybirthplace.com