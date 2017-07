Pri Viedni sa takmer zrazili dve dopravné lietadlá

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Viedeň 14. júla (TASR) - Pri letisku Viedeň-Schwechat došlo nedávno k nebezpečnému priblíženiu dvoch dopravných lietadiel. Airbus A-319 a Dash-8 sa mali k sebe dostať tak blízko, že sa spustil výstražný systém TCAS, napísal dnes rakúsky denník Kurier s odvolaním sa na článok v odbornom časopise Aviation Herald.K incidentu došlo 16. júna. Airbus na linke OS 727 smerujúci do čiernohorskej metropoly Podgorica vtedy odštartoval z Viedne a stroj Dash-8, let OS-706, sa blížil do Schwechatu z Prahy. Približne 25 kilometrov južne od letiska v nadmorskej výške okolo 2000-2500 metrov sa lietadlá údajne priblížili na asi 600 metrov. Incident bol klasifikovaný ako "vážny" a vyšetruje sa.V airbuse v tom čase sedelo okolo 150 ľudí, v druhom lietadle ich bolo približne 80. Presný počet osôb v obidvoch lietadlách zatiaľ nie je známy.Hovorca spoločnosti AUA udalosť pre Kurier potvrdil, nevníma ju ale tak dramaticky. Kolízia podľa neho nehrozila. "Faktom je, že obaja piloti konali správne. Spustenie varovného systému TCAS treba nahlásiť a my sme tak aj urobili," uviedol.