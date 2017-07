Pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici vylepšujú parkovanie

Zimný štadión v Banskej Bystrici Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 31. júla (TASR) – Mestská spoločnosť MBB v Banskej Bystrici, pod ktorú spadá zimný štadión, využíva letné obdobie na skvalitnenie jeho prevádzky, opravy zastaranej techniky i obnovu parkovacej plochy. Jeden z najstarších zimných stánkov na Slovensku sa môže pochváliť celoročnou ponukou korčuľovania, čo ľudí schladí najmä v týchto horúcich letných dňoch. TASR o tom informoval Dušan Argaláš, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva MBB.konštatoval Argaláš.Odhadované investičné výdavky na opravu parkovacej plochy spolu s dodávkou a montážou rezervného chladiaceho zariadenia by podľa neho nemali presiahnuť sumu 120.000 eur. Ďalších 70.000 eur investovala spoločnosť počas letnej údržby do výmeny elektroinštalácie núdzového osvetlenia a opravy hlavného osvetlenia v hale A aj B. Rovnako do klampiarskych prác a drobných stavebných úprav vrátane odvetrania strechy na hale B. Peniaze použila i na obnovu starých rolieb, pódiovej plošiny pre vozičkárov, výmenu filtrov vzduchotechniky a maľovanie šatní či chodieb.dodal Argaláš.Na majstrovskom ľadeje verejné korčuľovanie k dispozícii do konca septembra, každú stredu od 17.30 do 19.00 h a v sobotu od 17.00 do 18.30 h. Návštevníci si môžu bezplatne zapožičať detské pomôcky pre ľahšie zvládnutie základov korčuľovania.