Pri zrážke autobusu s cisternou neďaleko Mekky zahynuli štyria Briti

Londýn 22. apríla (TASR) - Štyria britskí občania zahynuli a 12 ďalších utrpelo zranenia pri zrážke turistického autobusu s benzínovou cisternou, ku ktorej došlo v Saudskej Arábii. S odvolaním sa na vyhlásenie britskej cestovnej kancelárie Hashim Travel o tom v nedeľu informovala spravodajská stanica BBC.Dovedna 18 pasažieri autobusu smerovali v rámci moslimskej púte umra z Mekky do mesta Medina. Ich autobus sa v sobotu zrazil s benzínovou cisternou v dôsledku čoho začal horieť. K nehode došlo na začiatku cesty, pri dedine neďaleko Mekky.Štyri obete na životoch pochádzali z miest Blackburn a Preston v anglickom grófstve Lancashire. Správu o úmrtí britských občanov v Saudskej Arábií potvrdilo aj britské ministerstvo zahraničných vecí.Medzi zranenými osobami bolo údajne aj malé dieťa. Všetkých 12 zranených previezli po nehode do nemocnice, kde je doposiaľ hospitalizovaných šesť z nich.Umra je tzv. malou púťou a zároveň súčasťou veľkej púte do Mekky, známej aj ako hadždž. V rámci umry treba sedemkrát obísť okolo kameňa Kaaba a absolvovať beh medzi pahorkami Safá a Marwá. Umru často vykonávajú islamskí politici, či rôzne delegácie, aby dali verejne najavo svoju zbožnosť.Cestovná kancelária Hashim Travel sa špecializuje práve na púte umra a hadždž, pričom svoje služby poskytuje na severozápade Anglicka už zhruba 20 rokov. Jej riaditeľ Gulfaraz Zaman vyjadril nad incidentom hlboké poľutovanie a dodal, že pozostalým udelili víza a momentálne sú na ceste do Saudskej Arábie.