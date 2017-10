Pri zrážke dvoch motocyklov sa ťažko zranil 52-ročný vodič

Ilustračné foto Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Bratislava/Senec 16. októbra (TASR) - Ťažkým zranením ľavej nohy 52-ročného vodiča sa skončila nedeľňajšia (15.10.) dopravná nehoda v okrese Senec. K popoludňajšej nehode dvoch motocyklov došlo za obcou Senec v smere do Hrubého Šúra. TASR o tom dnes informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.skonštatovala Slamková s tým, že následne do motocykla narazila 47-ročná vodička, ktorá tadiaľ prechádzala na druhom motocykli.Pri zrážke utrpel vodič prvého motocykla ťažké zranenia v oblasti ľavej dolnej končatiny a vrtuľníkom ho previezli do jednej z bratislavských nemocníc.doplnila Slamková. Vodičovi bol nariadený odber krvi na zistenie požitia alkoholu, u vodičky vykonaná dychová skúška požitie alkoholických nápojov podľa hovorkyne nepreukázala. Materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 2000 eur.dodala Slamková.