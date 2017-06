PRIESKUM: Kandidát Lunter označil prieskum za úspech, bol druhý

Na snímke zľava syn kandidáta na post predsedu BBSK Ondrej Lunter a kandidát na post predsedu BBSK Ján Lunter. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 19. júna (TASR) – Za úspech, ktorý zaväzuje, označil dnes na tlačovej besede kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter výsledky júnového prieskumu verejnej mienky agentúry Focus. Ak by sa voľby na predsedu BBSK konali v uplynulých dňoch, skončil by za súčasným šéfom kraja Marianom Kotlebom.Lunter úspech pripisuje svojmu kvalitnému programu pre kraj a silnému tímu. Program predstavuje v jednotlivých regiónoch kraja a diskutuje o ňom s ľuďmi na mítingoch.zdôraznil kandidát. Je si vedomý, že ho ešte dosť ľudí nepozná. V najbližších mesiacoch chce navštíviť okolo 80 miest.Podľa prieskumu, ak by sa voľby predsedu v BBSK konali v uplynulých dňoch, zvíťazil by súčasný šéf kraja Marian Kotleba (ĽSNS). Získal by hlasy 25,9 percenta rozhodnutých respondentov. Na druhom mieste by so ziskom 20 percent skončil podnikateľ Ján Lunter, na treťom poslanec Národnej rady SR za stranu SaS Martin Klus (16,6 percenta).Aktuálne preferencie ďalších kandidátov na predsedu kraja sú podľa prieskumu agentúry Focus nasledovné: Stanislav Mičev (12,9 percenta), Martin Juhaniak (10,4 percenta), Ivan Saktor (6,6 percenta), Milan Urbáni (4,8 percenta) a Igor Kašper (2,8 percenta).Prieskum formou telefonického dopytovania realizoval Focus v dňoch 6. júna až 15. júna na vzorke 1003 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu BBSK. Podľa neho by 10,1 percenta respondentov nešlo voliť a 32,2 percenta opýtaných odpovedalo na otázku "neviem".