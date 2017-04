PRIESKUM: Na toto budú zákazníci pri nakupovaní stále náročnejší

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. apríla (TASR) - Zákazníci budú stále náročnejší pri nakupovaní na pohodlie, kvalitu, služby či zákaznícky servis. Dôležitá pre nich bude zároveň rýchlosť nákupu či dodanie tovaru a tiež informácie o ňom.Vyplýva to z prieskumu spoločnosti GfK o predpokladaných vývojových trendoch na trhu Retail Vision 2020. Prieskum je založený na viac ako troch desiatkach hĺbkových rozhovorov, ktoré sa uskutočnili v závere roka 2016, a na ďalších podporných analýzach.priblížil výkonný riaditeľ GfK Slovenská a Česká republika Tomáš Drtina.Ľudia budú chcieť podľa prieskumu nakupovať výhodne, ale nerobiť pritom kompromisy v kvalite, takže bude čoraz zložitejšie ich uspokojiť.vyplýva z analýzy.Podľa predpokladov porastie aj význam času venovaného nákupu a jednoduchosti a bezproblémovosti celého procesu. To sa má prejaviť vo využití technológií na predajnej ploche a aj v menšej ochote zákazníkov cestovať za kúpou.Zároveň podľa prieskumu ľuďom už nepôjde primárne len o nákup produktov, ale aj o vyriešenie ich situácie. Prepojenie obchodu a služieb bude preto podľa GfK jedným z kľúčových trendov a prejaví sa v pestrosti služieb poskytovaných obchodníkmi ale aj v rozvoji technológií.Zároveň sa posilní aj "sociálna funkcia" obchodu. To znamená, že obchod sa čoraz viac stane miestom na stretávanie ľudí, a to od vidieckych predajní cez čerpacie stanice až po obchodné centrá.