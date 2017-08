PRIESKUM: Pozíciu lídra v sledovanosti si v 1. polroku udržala Markíza

Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 18. august (TASR) – Najsledovanejšou televíznou stanicou bola v prvom a druhom kvartáli roku 2017 TV Markíza. V priemere ju sledovalo 40,8 percenta divákov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu MML-TGI, ktorý dnes predstavila spoločnosť Median SK.Markíza pozíciu lídra obhájila aj potom, ako od začiatku roka opustila terestriálne vysielanie. Medziročne poklesla o viac ako desať percentuálnych bodov – jej sledovanosť v prvom polroku 2016 bola podľa prieskumu MML-TGI na úrovni 51 percent.Druhou najsledovanejšou televíznou stanicou v prvom polroku 2017 bola TV JOJ so sledovanosťou 31,7 percenta. Za ňou sa v prieskume agentúry Median SK umiestnila Jednotka verejnoprávneho RTVS, tú sledovalo 24,7 percenta divákov. Obe stanice zaznamenali zhodne medziročný prepad o 1,3 percenta.Poradie sledovanosti ďalších staníc v rebríčku TOP 10 je nasledovné: TV Doma (6,0 percenta), TA3 (5,1 percenta), Dvojka (4,4 percenta), Plus (4,1 percenta), ČT1 (3,8 percenta), TV Dajto (3,5 percenta) a RTL Klub (1,8 percenta).Národný prieskum MML–TGI, zameraný na spotrebné správanie, médiá a životný štýl, realizuje spoločnosť Median SK kontinuálne od roku 1997. Prieskum za prvý a druhý kvartál 2017 bol realizovaný v období od 9. januára 2017 do 25. júna 2017.