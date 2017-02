PRIESKUM: Práca v zahraničí láka najmä odborníkov a špecialistov

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 7. februára (TASR) - Ochota ľudí vycestovať za prácou do zahraničia je v krajinách strednej a východnej Európy pomerne vysoká. Iba traja z desiatich zamestnancov z tohto regiónu úplne vylučujú možnosť zárobku v zahraničí. Takmer polovica zamestnaných ľudí z regiónu CEE deklaruje, že by bola ochotná vycestovať za prácou do zahraničia. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu Work Migration Abroad, ktorý realizoval platový portál Paylab.com v 11 krajinách strednej a východnej Európy na vzorke 35.476 respondentov.O prácu v zahraničí prejavujú záujem v oveľa väčšej miere muži ako ženy. Slováci spolu s Čechmi uprednostňujú skôr krátkodobé pracovné pobyty.Z výsledkov prieskumu vyplýva, že 28 % zamestnancov v CEE regióne by bolo ochotných pracovať v zahraničí na kratšie obdobie niekoľkých týždňov alebo mesiacov. Avšak necelá pätina ľudí (19 %) vyslovila ochotu pracovať v zahraničí aj na dlhší čas ako jeden rok.Spomedzi sledovaných krajín najväčší záujem pracovať v zahraničí prejavujú zamestnanci z Českej republiky, Srbska, Bosny a Hercegoviny a Poľska. Zatiaľ čo zamestnanci z Českej republiky, podobne ako Slováci a Slovinci, preferujú skôr krátkodobú prácu na niekoľko týždňov a mesiacov, balkánske krajiny (Srbsko, Chorvátsko a Bosna a Hercegovina) sú oveľa viac naklonené pracovať v zahraničí aj dlhšie ako jeden rok. Zamestnanci z Balkánu sú oveľa viac flexibilnejší zobrať akúkoľvek prácu, ktorá sa im naskytne. Srbi a Bosniaci sa v porovnaní s inými krajinami najmenej obávajú jazykovej bariéry a nového neznámeho prostredia. Naopak, o niečo menšiu mieru ochoty vycestovať za prácou majú zamestnanci z Pobaltia (Estónsko, Litva, Lotyšsko). Sú tiež náročnejší na výber ponúkanej práce, ako aj na dohodnuté pracovné podmienky.Zaujímavým zistením je, že práca v zahraničí je atraktívna viac pre ľudí s vysokoškolským vzdelaním (54 %) oproti ľuďom s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou (45 %). Zatiaľ čo ľudia s nižším stupňom vzdelania sú menej nároční na ponúkanú prácu a približne polovica z nich by zobrala akúkoľvek prácu, aká sa im aktuálne naskytne, prevažná väčšina zamestnancov s vyšším stupňom vzdelania skôr preferuje prácu výlučne v odbore alebo profesii, ktorú vykonávajú aj doma.O prácu v zahraničí prejavili záujem najmä ľudia, ktorí doma pracujú v oblasti informačných technológií, stavebníctva a realít, administratívnych a pomocných služieb, ďalej v odvetví finančníctva a bankovníctva a v neposlednom rade v zdravotníctve a sociálnych službách.TASR informovala Katarína Tešla z Profesie.