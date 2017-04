PRIESKUM: Ročné odmeny alebo 13. platy na SR vypláca vyše 70 % firiem

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) – Trinásty plat alebo ročné odmeny už dnes na Slovensku vypláca vyše 70 % firiem. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS). Ich zamýšľané oslobodenie od daní a odvodov podnikatelia vítajú, povinné zavedenie tohto opatrenia by však viedlo k špekuláciám a zabrzdilo rast miezd.S návrhom zaviesť povinný 13. plat prišla koaličná Slovenská národná strana (SNS). PAS upozornila, že celkové náklady na prácu sú na Slovensku veľmi vysoké a podnikatelia podporujú každý krok, ktorým by sa jej finančné zaťaženie znížilo.Jej prieskum ukázal, že zhruba 70 % spoločností vypláca 13. plat či koncoročné odmeny už teraz, z toho viac ako polovica čiastočne, teda iba niektorým zamestnancom, alebo nie v plnej výške. Motívom vyplácania sú pritom pre viac ako tretinu firiem ich dobré ekonomické výsledky. Ďalšia veľká skupina odmeňuje zamestnancov, aby ich motivovala lepšie pracovať, prípadne tým chce pritiahnuť nových pracovníkov.Vyše desatina opýtaných považuje vyplatenie odmien alebo platu navyše za správne, pretože ľuďom treba prilepšiť pred Vianocami. O niečo menej označilo za motív mimoriadne výsledky svojich zamestnancov. Tých, čo vyplácajú 13. plat preto, že sa obávajú odchodu zamestnancov ku konkurencii, bolo iba minimum.Ak by štát zaviedol povinné 13. platy oslobodené od daní a odvodov, viac ako tretina firiem by podľa prieskumu zabrzdila bežné zvyšovanie miezd a premietla by to do celoročných odmien. Časť podnikateľov (22 %) by mzdy dokonca znížila, aby si vytvorila zdroje na povinné 13. platy. Ďalšia časť by zvýšila celkový objem miezd a iba malé percento by muselo reagovať prepúšťaním.uviedol výkonný riaditeľ PAS Peter Kremský na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.V prípade, že by 13. plat bol oslobodený od daní a odvodov, ale jeho vyplatenie by bolo nepovinné, takmer 40 % firiem by ho vyplácalo v rovnakom objeme aj naďalej. Namiesto štátu a do poisťovní by však podľa PAS viac peňazí putovalo priamo k zamestnancom.Ďalšia takmer rovnaká skupina by špekulovala – čo najviac peňazí z mesačných miezd by presunula do 13. platu. Zabrániť by sa tomu dalo podľa Kremského tak, že daňovo-odvodové zvýhodnenie 13. platu by bolo limitované len do výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca počas roka. Takmer 5 % firiem by takéto úľavy k vyplácaniu 13. platu motivovali, zhruba 12 % by ho nezaviedlo ani potom.Viac ako polovica respondentov si myslí, že povinné 13. platy by slovenskú ekonomiku poškodili a návrhu vyčítajú populizmus.zdôvodnil výkonný riaditeľ PAS.